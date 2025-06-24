吃錯時間比不吃還糟！營養師：鈣和鐵不要一起吃

記者曾怡嘉／台北報導

誰也是早上吞一堆維他命開啟一天？營養師高敏敏分享，現代人超愛吃營養保健品，但許多人不知道吃錯其實比沒吃還慘，一起來學習如何正確吃。

營養師高敏敏表示，許多人吃維他命都是一口吞下，但是在同一個時間吃，可能浪費錢又發揮不了效用，以下這些保健品記得要分開吃。

#葉黃素& β-胡蘿蔔素

兩者都屬於胡蘿蔔素，在腸道中吸收的路徑相似，如果同時吃可能會導致互相競爭。

#鐵&草酸、植酸、單寧酸

草酸、植酸、單寧酸會影響鐵質吸收，所以喝咖啡和茶類，建議和鐵質補充錯開時間，以免發揮不了作用。

#鈣&魚油

營養師高敏敏分享，鈣屬於礦物質，若是和魚油一起吃下去，可能會形成皂鈣，而皂鈣會使腸道無法正常吸收，容易造成便秘或是吸收不佳。

#魚油&膳食纖維

膳食纖維有吸附油脂的特性，若是兩者一起吃，則容易降低魚油的吸收。

#鐵&膳食纖維

膳食纖維會降低鐵的吸收，高敏敏建議高纖飯後吃較好，而鐵劑則建議隨餐或是飯後吃，兩者稍微避開就可以。

#鈣&鐵

我們常補充的鈣和鐵也會互相競爭吸收，因此建議分開補充，建議每天可以空腹吃鐵劑、睡前吃鈣片。

營養師高敏敏分享，每款保健營養品都有不同特性，有的小小一顆就含有多種成分，加上每人身體狀況都不同，除了購買前看清楚表示，也建議攝取前可以詢問醫師、藥師或營養師，保健身體前，必須先了解自己需求才不會做白工。