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歐陽娜娜親授絲巾上衣綁法！新手秒懂「3方法詳細教學」穿出夏日辣妹感

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏絲巾穿搭再掀潮流熱潮，不再只是脖子上的配件，更蛻變為上身主角，像是女星歐陽娜娜日前就示範了如何將絲巾變為上衣穿搭，不僅展現穿搭自由度，也讓簡單單品擁有更多變化可能，以下步驟解析，教你如何把絲巾穿得時髦又有型！

步驟一：挑對尺寸，打好造型基礎

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

▲歐陽娜娜親自傳授絲巾變上衣的綁法 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網，以下同）

選擇一條大尺寸的方巾是關鍵，建議長邊至少90公分以上，才能有足夠的布料包覆上半身。若絲巾偏小，可考慮兩條混搭，不僅能增加層次，也讓造型更有設計感。

步驟二：準備合適內搭

擔心會走光的大家，裡頭建議搭配膚色或淺色的無肩帶內衣、細肩帶背心等，既保有安全感也不破壞整體美感。若想更有造型感，可選擇一側掛頸、一側落肩的不對稱內搭，增添個人風格。

步驟三：三種變化穿法一次掌握

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

▲三角綁法將絲巾對摺成三角形，兩端從背後繞過來打結。

三角綁法：歐陽娜娜選擇是90X90的絲巾，將絲巾對摺成三角形，兩端從背後繞過來打結，簡單俐落，最適合入門新手。

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

▲掛脖式綁法需要用到兩條絲巾，將兩條絲巾的吊牌兩角交叉打結 。

掛脖式綁法：這個方法更適合老手，需要用到兩條絲巾，將兩條絲巾的吊牌兩角交叉打結，繞至後頸就變成背心樣式，下緣自然垂墜於胸前，適合營造優雅度假感。

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

▲兩條絲巾疊搭使用，一條是窄絲巾用來環繞頸部 。

層疊式綁法：需要兩條絲巾疊搭使用，前面的綁法和掛脖式綁法一樣，差別在於一條是窄絲巾，用來環繞頸部，另一條大面積包覆胸前，再將兩者尾端在背後交叉固定，呈現豐富細節感。

步驟四：搭配下身與配件升級時髦指數

下身可選擇高腰褲或寬鬆長裙，打造腰身比例；在配件上，選擇細緻耳環或簡約項鍊，讓整體視覺更聚焦於上半身絲巾的紋理與圖樣。天氣稍涼時，也能疊穿西裝外套，呈現俐落與柔美兼具的對比風格。

絲巾推薦：

1.LV x TM Monogram Cerise 90方巾

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

這款就是歐陽娜娜影片中的同款絲巾，復刻版Louis Vuitton x Murakami聯乘系列方巾綴有知名日本藝術家村上隆繽紛奇趣的櫻桃圖案，配襯低調的Monogram圖案背景，洋溢活力充沛的夏日風格。

2.Dioriviera Toile de Jouy Sauvage 法式印花圖騰加大 Mitzah 絲巾

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

這款加大 Mitzah 絲巾是 Dioriviera 膠囊系列的作品之一，飾有 Toile de Jouy Sauvage 法式印花圖騰，也是Dior 的經典圖案之一。雙面款式以白色和糖果粉絲綢斜紋布製作，飾有手工捲邊，是比較窄版的款式，借鑑傳統領帶的修長寬版外形，可繫於頸間、腰間、手腕或包款上。

3.香奈兒2024/25 MÉTIERS D’ART 工坊系列方巾

▲▼ 歐陽娜娜絲巾 。（圖／歐陽娜娜小紅書、品牌官網）

2024/25 Métiers d’art 工坊系列於去年十二月在杭州西湖發佈，靈感源自嘉柏麗香奈兒 (Gabrielle Chanel) 的烏木漆面屏風與其上夢幻般風景，位於巴黎 31 康朋街辦公室的那座屏風上描繪的杭州及當地傳奇景點西湖。同樣是90 x 90cm的方巾，繪製了涼亭與樹木意向，感到愜意美好。

關鍵字：

歐陽娜娜, 絲巾, 穿搭, 攻略, 女星

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