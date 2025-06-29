朴信惠水鑽珍珠牛仔套裝、太妍酷甜混搭無袖背心　夏日吸睛Look必學

▲ITZY留真、朴信惠、太妍夏日穿搭。（圖／MBC KOREA、朴信惠 IG、sone1230_cool IG）

圖文／CTWANT

夏天的穿搭，不只是一場氣溫的對抗戰，更是一場風格大秀！這次就來學習韓國女星們的夏日穿搭技巧，無論是朴信惠用珍珠水鑽牛仔套裝灑滿派對仙氣，太妍把金釦羊絨背心穿得像走秀，還是ITZY申留真靠一身亮片西裝征服記者會現場，日常聚會、約會、甚至上班都能直接複製貼上。

女星夏日穿搭：女神朴信惠穿上水鑽珍珠牛仔套裝，直接美出新高度

女神級韓星朴信惠最近在社群曬出超吸睛夏日Look，身穿SANDRO水鑽珍珠牛仔套裝，成功把原本休閒感滿分的丹寧材質升級成派對現場的閃亮焦點。

▲朴信惠穿上水鑽珍珠牛仔套裝。（圖／朴信惠IG）

滿版細緻水鑽＋珍珠點綴，閃得剛剛好、貴得不張揚。不管是姐妹下午茶、海邊小派對還是戶外音樂節，這套穿上就是拍照C位、回頭率保證！

▲水鑽珍珠牛仔外套／14,290元，水鑽珍珠牛仔褲／12,090元。（圖／品牌提供）



女星夏日穿搭：少女時代隊長太妍最愛酷甜混搭系，自在切換復古與摩登

少女時代的隊長金太妍最近在拍攝廣告時，身穿SANDRO深藍羊絨金釦無袖背心，完美詮釋夏天也要穿出個性層次感的穿搭魔法。這件背心選用輕柔羊絨材質，搭配金色鈕釦點綴，優雅中帶點小叛逆。

▲太妍身穿SANDRO深藍羊絨金釦無袖背心，完美詮釋夏天個性層次感的穿搭。（圖／sone1230_cool IG）

深藍色不只顯白又顯氣質，無袖設計更讓肩膀線條自然大放送，俐落率性卻不失女人味，這件屬於太妍的「酷甜混搭系」，也是今夏衣櫃裡必須有的亮點選手！

▲深藍羊絨金釦無袖背心／8,190元。（圖／品牌提供）



女星夏日穿搭：ITZY申留真穿上白色背心套裝，簡約風也能閃閃發光

ITZY新專輯記者會上，申留真一登場就充滿「女團級高級感」！SANDRO的米白色單排釦背心搭配條紋亮片西裝長褲，把夏季穿搭的極簡不無聊發揮得淋漓盡致！今夏衣櫃裡，最需要的一套出場戰服。

▲ITZY留真穿上白色背心套裝。（圖／MBC KOREA ）

米白背心簡潔俐落，是夏日最清爽的代表色，條紋亮片褲則在細節中偷偷放閃，走動之間像是替氣場灑上光芒特效。不管你是走帥氣中性派，還是優雅女神派，這一套都能帥氣登場、仙氣收場！

▲米白色單排釦背心／8,590元，米白色條紋亮片西裝長褲／10,790元。（圖／品牌提供）

女星夏日穿搭：Arin這套根本約會穿搭範本、甜美中帶點俐落

韓國人氣女團OH MY GIRL的小仙女Arin，最近在韓國《Singles》雜誌裡仙氣現身，一套SANDRO米色鉤編排釦背心＋ 黑色短裙、穿出今夏最迷人的「甜酷」範本，乖巧外表裡藏著小心機的時尚套路。不只適合派對、下午茶，也絕對能成為「約會穿搭範本」！

▲OH MY GIRL Arin。（圖／ye._.vely618 IG）

鉤編背心的復古手作感結合珍珠排釦點綴，讓米白與黑色這組經典配色瞬間有了立體層次，優雅中帶點精緻的小任性。搭配極簡黑短裙，不只讓腿精Arin的比例直接拉到天花板，還多了點俐落都會感，甜而不膩、仙得剛剛好！

▲米色鉤編排釦黑色背心／8,190元，米色鉤編黑色短裙／8,190元。（圖／品牌提供）

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