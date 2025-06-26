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夏季肌膚大掃除！4款去角質推薦　肌膚柔滑彈力大升級

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▲▼去角質 。（圖/品牌提供）

▲敏感肌膚更要慎選去角質產品。

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫炎熱的夏日，不論是頭皮或皮膚，惱人的出油問題開始出現，厚厚角質堆積會造成毛孔堵塞，更會冒痘或長粉刺，想樣展現清爽柔嫩的肌膚，最有效的改善方法是進行磨砂護理。

▲▼去角質 。（圖/品牌提供）

▲L:a Bruket 326 柔嫩保濕身體去角質精華，120ml，1,980元。

蘊含複合式果酸配方，包含 AHA 乳酸及 PHA 葡萄糖酸內酯，幫助溫和代謝肌膚表面老廢角質並加強鎖水保濕，玻尿酸提供立即且深層的保濕，使膚觸柔嫩有彈性，瑞典金根萃取，提升整體健康機能，為肌膚注入明亮光采。

▲▼去角質 。（圖/品牌提供）

▲ONE BY KOSE 黑碳磨砂潔顏泥，130g，450元。

kOSE首創添加具保濕效果的滋潤磨砂，以蒟蒻為原料，是吸收保濕成分膨脹的柔軟磨砂顆粒，幫助深入清潔，添加黑碳×3種礦物泥，能全面吸附導致毛孔粗大與肌膚暗沉的老廢角質、過多皮脂與髒污。

▲▼去角質 。（圖/品牌提供）

▲Aesop 澄瑩亮采煥膚面膜，60ml，2,750元。

Aesop 首款運用PHA 葡萄糖酸內酯結合BHA 水楊酸的複合式酸類配方，同時加入使肌膚滋養的維他命 B、E、F；而植物精萃油則為配方帶來花香、木質與樹脂調的迷人香氣，幫助肌膚溫和煥膚同時淨化毛孔，使用後肌膚平滑潤澤有感。

▲▼去角質 。（圖/品牌提供）

▲LUSH 輕盈慕絲磨砂沐浴露，225g，870元。

多用途的磨砂沐浴露具去角質、潔淨及潤膚的功效，滿載研磨的象牙果和竹莖等顆粒成分，糅合慕斯般的輕盈質地，能溫和地去除肌膚角質，締造柔軟細膩肌膚，並留下有機薰衣草的醉人芳香。

關鍵字：

夏季肌膚, 磨砂保養, 出油問題, 毛孔清潔, 夏日護理

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