BALENCIAGA x PUMA鏤空芭蕾舞鞋必搶！話題Logo運動服、聯名鞋一次看

記者鮑璿安／綜合報導

早在今年（2025年）3月的BALENCIAGA 2025 秋冬時裝秀上，品牌攜手PUMA打造的聯名就成為秀後議論焦點，隨著時間推移終於等到聯名正式上架！系列之中無論是新款芭蕾舞運動鞋「Speedcat Ballerina」、Logo運動服，再次證明了高端潮流與運動功能性的完美結合。





▲BALENCIAGA 與PUMA 合作系列正式發表 。（圖／品牌提供）

此次系列由攝影師 Ari Versluis 掌鏡，攝影師最近還為 Demna 任職期間打造的最後一季成衣系列拍攝了 Balenciaga by Demna, “Exactitudes”春季 26 系列造型手冊，因此別具意義。本次以人類學視角捕捉舞動中的模特身影，讓形象照視覺美感與實用性能同時展現。





▲BALENCIAGA x PUMA Speedcat Ballerina 。（圖／品牌提供）





▲SPEEDCAT SUEDE棕色仿舊版本；皮革版本SPEEDCAT 。（圖／品牌提供）

而BALENCIAGA 也正式跟上眾多女孩所嚮往的「芭蕾舞風潮Balletcore 」，本季最吸睛的鞋款非「Speedcat Ballerina」莫屬，這款鞋將PUMA 1999年問世的Speedcat鞋底結構，重新演繹為芭蕾舞鞋般的平底柔軟外型，巧妙將PUMA標誌性的彎刀結合鏤空視覺，鞋面使用緞布材質製成，完美演繹混搭風格的都市浪漫。SPEEDCAT SUEDE則運用仿舊手法來呈現側面的線條，加上PUMA的機能底盤設計，優雅中帶有速度感。

除了鞋履，成衣系列也值得關注，各種運動套裝、休閒服、手套以及帽款，延續BALENCIAGA 對運動機能的探索，套頭連帽衫與寬鬆棉褲採用超乾棉毛圈布打造，印有雙品牌聯名標誌。經典的PUMA細節，例如光滑尼龍、九零年代運動元素，出現在防風外套與拉鍊連帽衫上；而BALENCIAGA 的創新設計思維則讓這些運動單品多了時尚層次，例如仿麂皮效果的錯視浴袍外套、獅子徽章元素都令人耳目一新。

同場加映





▲ASICS SPORTSTYLE 推出全新 Signature 系列首發之作，與丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 展開夢幻合作 。（圖／品牌提供）

▲靜夜黑與星辰銀雙色 。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE 推出全新 Signature 系列首發之作，與丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 展開夢幻合作，重塑 2014 年經典跑鞋 GEL-CUMULUS 16，推出 GEL-CUMULUS 16 SSCB 聯名鞋款。延續其機能性與復古美學，並融入 Bahnsen 標誌性花卉圖騰與柔和半透明網布，帶來女性視角下的「精緻日常」。本次推出靜夜黑與星辰銀雙色，鞋款結合招牌 GEL 緩震技術與 TRUSSTIC 穩定系統，讓穿搭同時兼具機能與風格，滿足全天候舒適行走需求，將於6月27日於台灣 ASICS 官網及指定門市上市。