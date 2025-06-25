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2025誠品中文暢銷TOP10時代情緒滿溢　張忠謀、預言夢都上榜

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▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在半導體話題持續延燒的2025年，與晶片產業相關的人物傳記與企業故事也成為書市焦點。誠品書店近日公布的上半年「新書暢銷榜」顯示，張忠謀與黃仁勳領銜的「晶片雙雄」強勢吸引讀者關注，而總排行榜上，社群上熱議的末日預言題材《我所看見的未來》也擠上榜單，反映出讀者在不確定的世界中，對個人命運與未來的強烈關心。

▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

誠品公布上半年中文新書暢銷TOP10，由台積電創辦人親自撰寫的《張忠謀自傳全集》站上暢銷榜第一，內容從童年談起，延伸到創業歷程與對人生的省思，以平實語氣述說一代科技巨擘的世界觀與價值觀，獲得各年齡層讀者認同。另一位矽谷話題人物黃仁勳則雙書上榜，包括獲官方授權的《黃仁勳傳》以及探討輝達崛起的《輝達之道》，不僅聚焦其領導特質，更延伸到AI趨勢與全球晶片戰略，引發科技產業內外的廣泛討論。

▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

而全球局勢的不安，也讓日本漫畫家竜樹諒的《我所看見的未來（完全版）》再次成為熱銷書，這本被譽為「神準預言」的漫畫以311大地震為引線，記錄作者的預知夢經驗及夢日記手稿，帶來介於真實與想像之間的心理衝擊，也在讀者間激起對未來的無限想像。

▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

療癒與自我探索仍是書市的穩定主題。枡野俊明以禪學為基礎的《別對每件事都有反應2》提供面對焦慮生活的精神解方，呼應當代人「向內求幸福」的生活態度。針對青少年與Z世代心理壓力的《失控的焦慮世代》也受到關注，直指網路環境對年輕人的影響。

▲誠品公布2025上半年中文暢銷書榜。（圖／業者提供）

另外，不少可愛或IP題材書籍仍有穩定支持。《如果歷史是一群喵15》以趣味貓咪視角帶讀者走入清朝歷史，《寶可夢 伽勒爾圖鑑》與《麵包小偷5》則分別攻佔兒少市場的不同族群。誠品書店表示，即起推出暢銷書促銷活動，線上書展提供單本79折、雙書75折起的優惠，實體門市也有「月讀一冊」77折，並贈插畫家Dinner illustration設計的書籤「攀山閱嶺」。

關鍵字：

半導體, 晶片產業, 書籍熱銷, 心靈探索, 科技巨頭

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