邵雨薇、張軒睿在Longchamp咖啡廳想飛巴黎　戴聯名絲巾捨不得擦汗

記者鮑璿安／綜合報導

中山商圈又有新打卡點！Longchamp「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區選址於%Arabica 中山店及前方廣場登場，今26日邀請邵雨薇與張軒睿站台，兩人詮釋以Longchamp x Constantin 為主題的穿搭，而天氣炎熱兩人汗不停流，更開玩笑說要幫對方擦汗，「但是不能用絲巾擦汗啦，這是今天的亮點！」





▲Longchamp「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區選址於%Arabica 中山店及前方廣場登場，邵雨薇與張軒睿站台。（圖／品牌提供）

邵雨薇身著藍色長裙、天空藍襯衫及 Longchamp x Constantin 聯名絲質方巾，她手提小雞黃色 ÉPURE 系列斜背包，許久未現身公開活動的她開玩笑說終於找回女明星的感覺，手上的包包不只可愛，還有精緻的咖啡與可頌造型吊飾，十分療癒。被問到在巴黎旅行時有過什麼浪漫的邂逅經驗？她則說在巴黎時沒有，但是在日本曾被年紀很小的男大生搭訕，是非常有趣的回憶。張軒睿身穿聯名系列 T-shirt 及米白色外套，肩背 Le Pliage x Constantin 系列鈷藍色包款，他笑稱：「今天的絲巾上印滿巴黎街區的元素，讓人想立刻飛去當地咖啡廳放空心情。」他也大方表示，即使身處炙熱夏日也不覺悶熱，反而在這片法式風情中感到心境平靜。





▲Longchamp「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區，於 6 月 28 日至 7 月 6 日登場 。（圖／品牌提供）





▲Longchamp x Constantin 聯名絲質方巾以及LE PLIAGE X CONSTANTIN 系列 肩背袋(鈷藍色)，建議售價$8,100。（圖／品牌提供）

這也是藝術家Constantin Riant首次來台，親自詮釋巴黎巷弄風情，透過藍白交織的色調與詩意畫筆，勾勒出品牌2025秋季系列所蘊含的手工美學與從容氛圍。Longchamp「瓏驤。匠心巴黎」限時快閃街區將於 6 月 28 日至 7 月 6 日登場，從老書店、咖啡館、皮革工坊到陶瓷展售，每一處都蘊藏法式工藝與藝術氣息。現場凡購買 Le Pliage Filet 漁網包，即可獲贈限定包釦組（花朵及咖啡，兩款主題造型；數量有限，贈完為止）。戶外座席區再現巴黎咖啡館氛圍，讓人一邊品味香濃特調，一邊沉浸於悠閒生活；街角花藝鋪與光影畫室更為活動增添溫柔詩意與人情味，邀請訪客以一束花、一幅畫，記錄屬於自己的巴黎時刻，此體驗採預約制，請加入 Longchamp 官方 LINE 帳號完成預約。

同場加映絲巾推薦：

1.LV x TM Monogram Cerise 90方巾

這款就是歐陽娜娜影片中的同款絲巾，復刻版Louis Vuitton x Murakami聯乘系列方巾綴有知名日本藝術家村上隆繽紛奇趣的櫻桃圖案，配襯低調的Monogram圖案背景，洋溢活力充沛的夏日風格。

2.Dioriviera Toile de Jouy Sauvage 法式印花圖騰加大 Mitzah 絲巾

這款加大 Mitzah 絲巾是 Dioriviera 膠囊系列的作品之一，飾有 Toile de Jouy Sauvage 法式印花圖騰，也是Dior 的經典圖案之一。雙面款式以白色和糖果粉絲綢斜紋布製作，飾有手工捲邊，是比較窄版的款式，借鑑傳統領帶的修長寬版外形，可繫於頸間、腰間、手腕或包款上。

3.香奈兒2024/25 MÉTIERS D’ART 工坊系列方巾

2024/25 Métiers d’art 工坊系列於去年十二月在杭州西湖發佈，靈感源自嘉柏麗香奈兒 (Gabrielle Chanel) 的烏木漆面屏風與其上夢幻般風景，位於巴黎 31 康朋街辦公室的那座屏風上描繪的杭州及當地傳奇景點西湖。同樣是90 x 90cm的方巾，繪製了涼亭與樹木意向，感到愜意美好。