2025必染張員瑛、Jisoo都愛的「自然黑茶髮色」　一秒變溫柔氛圍感女神

▲黑茶髮色是2025春夏不可錯過的百搭髮色。（圖／取自for_everyoung10 IG、meovv IG）

圖文／CTWANT

隨著極簡主義與自然妝感在2025年強勢回歸，髮型界也掀起一股「原生感」趨勢，尤其以「黑茶原生髮色」迅速成為韓國女星們的最愛！從BLACKPINK Jisoo、Jennie，到人氣新生代如IVE張員瑛、安俞真、MEOVV Sooin，近來都紛紛換上這款極具「氣質感」的黑茶色髮型，成為既襯膚又顯精緻的造型範本，無論是通勤日常、約會妝容，甚至拍照打卡，都自帶濾鏡感，絕對是2025春夏不可錯過的百搭髮色！

自然黑棕髮色代表女星：張員瑛

張員瑛近期捨棄亮眼紫紅系，換上自然黑髮但又帶有一點點棕調，讓髮色看起來柔和不呆板，比純黑髮更顯溫柔。在燈光下會自然反光，展現低調光澤感，不會過於沉重，襯托膚色白皙也更有韓系氣質。零漂染風格更適合日常或學生族群，也對頭皮與髮質友好，兼顧美觀與保養。

▲張員瑛。（圖／取自for_everyoung10 IG）

自然黑棕髮色代表女星：Jisoo

BLACKPINK的Jisoo一向以氣質派美人著稱，近期換上的自然黑茶色長直髮更突顯她的柔美氣場。黑茶色介於自然黑與柔和棕之間，不僅保有深髮的質感沉穩，還帶出溫柔的清透光澤，讓整體造型更顯高級與知性。這款黑茶色在陽光下泛出棕色調，低調中又不失時尚感，非常適合搭配乾淨妝容與簡約穿搭，打造「看不膩的女主角臉」。

▲Jisoo。（圖／取自sooyaaa__ IG）

自然黑棕髮色代表女星：Jennie

Jennie的髮色乍看接近原生黑髮，但在燈光下卻隱隱透出一抹棕茶色光澤，讓整體髮絲看起來不死黑、不厚重，反而更有空氣感與透明度。黑茶髮色擁有良好的光影折射效果，即使是簡單直髮造型，也能顯得質感滿分。

▲Jennie。（圖／取自jennierubyjane IG）

自然黑棕髮色代表女星：Sooin

韓國女團MEOVV中Sooin一頭黑茶色長展現出率性與成熟並存的魅力。因波浪捲度的線條感使得黑茶色更具魅力，這款自然黑茶色特別適合想維持原生感、又想在細節上拉出層次的人。無論是日常穿搭還是正式場合，黑茶髮色都能為整體造型增添一種「不費力卻高級」的自然光環，非常值得作為2025年染髮靈感參考。

▲MEOVV Sooin的黑茶髮色更具魅力。（圖／取自meovv IG）

自然黑棕髮色代表女星：安俞真

安俞真的黑茶色直髮搭配中分瀏海讓整體造型乾淨又明亮，非常適合搭配淡妝與自然眉型。這種髮色在燈光下泛出一點點冷棕光澤，讓人覺得像是天生就擁有的健康髮色，低調卻吸睛，不再需要漂染、重手調色才能吸引目光，黑茶色髮型以最自然的方式讓美感回歸本質。

▲安俞真的黑茶色直髮。（圖／取自_yujin_an IG）

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