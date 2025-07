2025夏季水光感嫩唇膏推薦！蘭蔻、YSL超美色號偽素顏大推

文/美人圈

今年春夏最流行的唇妝趨勢悄悄轉向「水光感」,要像果凍般透亮、帶有潤澤光澤的水啵啵唇,不但讓雙唇看起來更立體豐盈,還能瞬間提升氣色!現在唇彩不只要上妝、更要保養,主打護唇成分+潤色的水啵啵唇越來越多,蘭蔻、YSL、DIOR到韓系品牌蘭芝,下面就特搜幾款水光感嫩唇膏新品,一擦就有嫩唇感,不論是上班早八偽素顏、約會還是拍照打卡,唇妝都能水潤透亮、零唇紋!

2025水啵啵嫩唇膏推薦:蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜

不只是唇蜜,更像是一款凍唇膜!蘊含20%角鯊烷、玻尿酸、千葉玫瑰精萃等高保濕成分,擦上就像給雙唇敷了一層高級保養唇膜,搭配3D光感因子,讓雙唇在日光下呈現自然膠原光感,修飾唇紋、提升立體感,根本無痛豐唇神器。

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜,NT$1,150。(圖/BEAUTY美人圈)

蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜推薦色:#40 烏龍茶凍

低飽和的烏龍茶色溫柔又帶點清冷,自帶霧感濾鏡卻透著水潤光澤,不挑膚色、不挑妝容,素顏擦也零壓力,是打造氣質系偽素顏妝的神助攻!

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜,#40 烏龍茶凍。(圖/BEAUTY美人圈)

蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜推薦色:#27 糖漬蜜桃

像蜜桃果凍般粉嫩誘人,融合裸粉+水光妝感,擦上唇就像臉頰微紅、心動時的羞澀感。超適合約會、拍照或走甜系妝容路線,讓人原地戀愛!

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜,#27 糖漬蜜桃。(圖/BEAUTY美人圈)

2025水啵啵嫩唇膏推薦:YSL 情挑誘光嫩唇凍

被小紅書、Threads網友封為「啵啵唇神器」的YSL啵啵唇凍終於登場!靈感來自唇部凍膜,將潤澤度做到極致,95%精油成分結合玻尿酸與無花果精粹,不僅水潤還自帶光澤濾鏡。擦上去唇紋直接隱形,呈現啵啵水光感,無論是單擦或疊搭唇膏都超美。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍,NT$1,650。(圖/BEAUTY美人圈)

YSL 情挑誘光嫩唇凍:#3 溫柔薔薇

像白開水一樣透明、純粹的裸粉色,看似低調卻藏著撩人的溫柔磁場。一抹閃耀自然光澤,彷彿唇間在說話,讓人一步步誤入你的溫柔圈套。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍,#3 溫柔薔薇。(圖/BEAUTY美人圈)

YSL 情挑誘光嫩唇凍:#5 加州陽光

細緻閃片搭配裸茶色調,帶出微醺般的慵懶性感,就像在加州陽光下恣意漫步。擦上唇像輕吻後的餘韻,柔媚不高調,卻讓人難以忽略。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍,#5 加州陽光。(圖/BEAUTY美人圈)

YSL 情挑誘光嫩唇凍:#8 冰晶葡萄

晶透葡萄紫中藏著冷冷的光澤感,像是冰鎮的葡萄汽水,沁涼又誘人。乍看甜美清新,其實暗藏撩人魅力,讓人忍不住想偷咬一口!

▲YSL情挑誘光嫩唇凍,#8 冰晶葡萄。(圖/BEAUTY美人圈)

2025水啵啵嫩唇膏推薦:DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜

DIOR全新「粉漾果凍唇蜜」最近直接刷爆Jisoo IG!結合唇彩及護唇雙效,質地輕盈服貼,一抹展現果凍般的水潤澎潤感。添加櫻桃籽油、神經醯胺與胜肽複合物,能深層滋養、撫平唇紋,全天維持唇部彈潤透亮。不只妝效出色,外型更是高級感爆棚,管身綴有DIOR Oblique緹花LOGO吊飾,精緻得像飾品般,擺出來立刻變身精品小物!

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜,NT$1,400。(圖/DIOR)

DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜推薦色:#105 荔枝果凍

介於粉色與裸色之間的剛剛好荔枝色,擦起來甜而不膩,透出滿滿好氣色,就像天生唇色超美的那種人,也是Jisoo指定愛用色!

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜,#105 荔枝果凍。(圖/DIOR)

DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜推薦色:#101 晶透蜜桃

帶有細緻珠光的晶透蜜桃色,是一款幾乎不挑膚的淡潤色選,擦起來水嫩自然,像唇瓣自帶水光濾鏡,輕盈到完全無負擔。

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜,#101 晶透蜜桃。(圖/DIOR)

2025水啵啵嫩唇膏推薦:MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃

想找一款擦上去瞬間涼感、輕盈無負擔的唇彩?這款冰沙唇萃是炎夏首選!三重植萃精油+親油玻尿酸組合,修護力高、撫紋效果有感,一抹成膜還不黏膩。質地像冰沙般清新透亮,還帶薄荷清涼感,上唇舒適到讓人想回購第二支!

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃,NT$850。(圖/MAKE UP FOR EVER)

MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃推薦色:#05 無花果冰沙

冷調奶茶裸色界的佼佼者!輕輕一抹就有歐美系豐唇感,低調卻極度性感,單擦或疊擦都能打造立體嘟嘟唇,是裸系控的收藏首選!

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃,#05 無花果冰沙。(圖/MAKE UP FOR EVER)

MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃推薦色:#10 蜜桃冰沙

帶點奶感的蜜桃色,擦上瞬間柔焦黃氣、提亮整體膚色,特別適合偏黃肌女孩,一抹仙氣爆棚、像是剛拍完美妝大片,超級推薦日常入門!

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃,#10 蜜桃冰沙。(圖/MAKE UP FOR EVER)

2025水啵啵嫩唇膏推薦:蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉

蘭芝全新甜甜圈唇釉主打甜美爆水的玻璃水光感,直接顛覆對唇釉的想像!內含95%高保濕精華及光感晶透複合物,可長效維持12小時水潤光澤,澎潤效果一擦就有感。搭配獨家360°甜甜圈唇刷,不論是新手還是彩妝老手都能輕鬆描出均勻飽滿水光唇!

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉 ,NT$650。(圖/蘭芝)

蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉推薦色:#肉桂糖霜 CINNAMON SUGAR

帶點奶霧感的柔和藕粉色,像是在雙唇灑上淡淡肉桂糖霜,溫柔又帶氣色!不挑膚的甜感藕粉,擦起來既自然又有修飾唇色的效果,非常適合日常偽素顏妝。

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉 ,#肉桂糖霜 CINNAMON SUGAR。(圖/蘭芝)

2025水啵啵嫩唇膏推薦:M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露

最近討論度超高的M·A·C冰晶唇露,真的不誇張,擦一次就會愛上!質地輕盈到像空氣,卻能瞬間潤澤乾裂雙唇,連明顯唇紋都能「原地膨起」消失,水潤不黏、清透顯色,還會讓整個唇型看起來更立體嘟嫩,日常薄擦或厚疊都好看。

▲M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露,NT$850。(圖/BEAUTY美人圈)

M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露推薦色:#226 Casual 茶晶

帶點冷棕調的透明茶色,擦起來就像唇部版的裸妝濾鏡,不挑膚、不挑妝,特別適合想要低調但又有「唇部氣色感」的日常妝容。

▲M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露 #226 Casual 茶晶。(圖/BEAUTY美人圈)

加碼推薦!M‧A‧C 超透亮保濕豐唇露

如果你更追求Q彈飽滿感,那這款一定要收!主打「冰火辣」的澎彈配方,擦上去會有微微冰涼感,像是幫雙唇用熨斗燙平唇紋一樣,瞬間UP唇部立體度,打造超性感的嘟嘟唇效果。裡面還添加保濕成分,上唇水嫩不卡紋,超適合唇部容易乾的你。

▲M‧A‧C 超透亮保濕豐唇露,NT$850。(圖/BEAUTY美人圈)

