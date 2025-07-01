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2025夏季水光感嫩唇膏推薦！蘭蔻、YSL超美色號偽素顏大推

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文／美人圈

今年春夏最流行的唇妝趨勢悄悄轉向「水光感」，要像果凍般透亮、帶有潤澤光澤的水啵啵唇，不但讓雙唇看起來更立體豐盈，還能瞬間提升氣色！現在唇彩不只要上妝、更要保養，主打護唇成分＋潤色的水啵啵唇越來越多，蘭蔻、YSL、DIOR到韓系品牌蘭芝，下面就特搜幾款水光感嫩唇膏新品，一擦就有嫩唇感，不論是上班早八偽素顏、約會還是拍照打卡，唇妝都能水潤透亮、零唇紋！

2025水啵啵嫩唇膏推薦：蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜

不只是唇蜜，更像是一款凍唇膜！蘊含20%角鯊烷、玻尿酸、千葉玫瑰精萃等高保濕成分，擦上就像給雙唇敷了一層高級保養唇膜，搭配3D光感因子，讓雙唇在日光下呈現自然膠原光感，修飾唇紋、提升立體感，根本無痛豐唇神器。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜，NT$1,150。（圖／BEAUTY美人圈）

蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜推薦色：#40 烏龍茶凍

低飽和的烏龍茶色溫柔又帶點清冷，自帶霧感濾鏡卻透著水潤光澤，不挑膚色、不挑妝容，素顏擦也零壓力，是打造氣質系偽素顏妝的神助攻！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜，#40 烏龍茶凍。（圖／BEAUTY美人圈）

蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜推薦色：#27 糖漬蜜桃

像蜜桃果凍般粉嫩誘人，融合裸粉＋水光妝感，擦上唇就像臉頰微紅、心動時的羞澀感。超適合約會、拍照或走甜系妝容路線，讓人原地戀愛！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜，#27 糖漬蜜桃。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水啵啵嫩唇膏推薦：YSL 情挑誘光嫩唇凍

被小紅書、Threads網友封為「啵啵唇神器」的YSL啵啵唇凍終於登場！靈感來自唇部凍膜，將潤澤度做到極致，95%精油成分結合玻尿酸與無花果精粹，不僅水潤還自帶光澤濾鏡。擦上去唇紋直接隱形，呈現啵啵水光感，無論是單擦或疊搭唇膏都超美。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲YSL情挑誘光嫩唇凍，NT$1,650。（圖／BEAUTY美人圈）

YSL 情挑誘光嫩唇凍：#3 溫柔薔薇

像白開水一樣透明、純粹的裸粉色，看似低調卻藏著撩人的溫柔磁場。一抹閃耀自然光澤，彷彿唇間在說話，讓人一步步誤入你的溫柔圈套。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲YSL情挑誘光嫩唇凍，#3 溫柔薔薇。（圖／BEAUTY美人圈）

YSL 情挑誘光嫩唇凍：#5 加州陽光

細緻閃片搭配裸茶色調，帶出微醺般的慵懶性感，就像在加州陽光下恣意漫步。擦上唇像輕吻後的餘韻，柔媚不高調，卻讓人難以忽略。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲YSL情挑誘光嫩唇凍，#5 加州陽光。（圖／BEAUTY美人圈）

YSL 情挑誘光嫩唇凍：#8 冰晶葡萄

晶透葡萄紫中藏著冷冷的光澤感，像是冰鎮的葡萄汽水，沁涼又誘人。乍看甜美清新，其實暗藏撩人魅力，讓人忍不住想偷咬一口！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲YSL情挑誘光嫩唇凍，#8 冰晶葡萄。（圖／BEAUTY美人圈）

2025水啵啵嫩唇膏推薦：DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜

DIOR全新「粉漾果凍唇蜜」最近直接刷爆Jisoo IG！結合唇彩及護唇雙效，質地輕盈服貼，一抹展現果凍般的水潤澎潤感。添加櫻桃籽油、神經醯胺與胜肽複合物，能深層滋養、撫平唇紋，全天維持唇部彈潤透亮。不只妝效出色，外型更是高級感爆棚，管身綴有DIOR Oblique緹花LOGO吊飾，精緻得像飾品般，擺出來立刻變身精品小物！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜，NT$1,400。（圖／DIOR）

DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜推薦色：#105 荔枝果凍

介於粉色與裸色之間的剛剛好荔枝色，擦起來甜而不膩，透出滿滿好氣色，就像天生唇色超美的那種人，也是Jisoo指定愛用色！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜，#105 荔枝果凍。（圖／DIOR）

DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜推薦色：#101 晶透蜜桃

帶有細緻珠光的晶透蜜桃色，是一款幾乎不挑膚的淡潤色選，擦起來水嫩自然，像唇瓣自帶水光濾鏡，輕盈到完全無負擔。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲DIOR 迪奧粉漾果凍唇蜜，#101 晶透蜜桃。（圖／DIOR）

2025水啵啵嫩唇膏推薦：MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃

想找一款擦上去瞬間涼感、輕盈無負擔的唇彩？這款冰沙唇萃是炎夏首選！三重植萃精油＋親油玻尿酸組合，修護力高、撫紋效果有感，一抹成膜還不黏膩。質地像冰沙般清新透亮，還帶薄荷清涼感，上唇舒適到讓人想回購第二支！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃，NT$850。（圖／MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃推薦色：#05 無花果冰沙

冷調奶茶裸色界的佼佼者！輕輕一抹就有歐美系豐唇感，低調卻極度性感，單擦或疊擦都能打造立體嘟嘟唇，是裸系控的收藏首選！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃，#05 無花果冰沙。（圖／MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃推薦色：#10 蜜桃冰沙

帶點奶感的蜜桃色，擦上瞬間柔焦黃氣、提亮整體膚色，特別適合偏黃肌女孩，一抹仙氣爆棚、像是剛拍完美妝大片，超級推薦日常入門！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST 超能量冰沙翹唇萃，#10 蜜桃冰沙。（圖／MAKE UP FOR EVER）

2025水啵啵嫩唇膏推薦：蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉

蘭芝全新甜甜圈唇釉主打甜美爆水的玻璃水光感，直接顛覆對唇釉的想像！內含95%高保濕精華及光感晶透複合物，可長效維持12小時水潤光澤，澎潤效果一擦就有感。搭配獨家360°甜甜圈唇刷，不論是新手還是彩妝老手都能輕鬆描出均勻飽滿水光唇！

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉 ，NT$650。（圖／蘭芝）

蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉推薦色：#肉桂糖霜 CINNAMON SUGAR

帶點奶霧感的柔和藕粉色，像是在雙唇灑上淡淡肉桂糖霜，溫柔又帶氣色！不挑膚的甜感藕粉，擦起來既自然又有修飾唇色的效果，非常適合日常偽素顏妝。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉 ，#肉桂糖霜 CINNAMON SUGAR。（圖／蘭芝）

2025水啵啵嫩唇膏推薦：M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露

最近討論度超高的M·A·C冰晶唇露，真的不誇張，擦一次就會愛上！質地輕盈到像空氣，卻能瞬間潤澤乾裂雙唇，連明顯唇紋都能「原地膨起」消失，水潤不黏、清透顯色，還會讓整個唇型看起來更立體嘟嫩，日常薄擦或厚疊都好看。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露，NT$850。（圖／BEAUTY美人圈）

M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露推薦色：#226 Casual 茶晶

帶點冷棕調的透明茶色，擦起來就像唇部版的裸妝濾鏡，不挑膚、不挑妝，特別適合想要低調但又有「唇部氣色感」的日常妝容。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲M‧A‧C 超透亮冰晶潤唇露 #226 Casual 茶晶。（圖／BEAUTY美人圈）

加碼推薦！M‧A‧C 超透亮保濕豐唇露

如果你更追求Q彈飽滿感，那這款一定要收！主打「冰火辣」的澎彈配方，擦上去會有微微冰涼感，像是幫雙唇用熨斗燙平唇紋一樣，瞬間UP唇部立體度，打造超性感的嘟嘟唇效果。裡面還添加保濕成分，上唇水嫩不卡紋，超適合唇部容易乾的你。

▲果凍唇色 。（圖／美人圈提供）

▲M‧A‧C 超透亮保濕豐唇露，NT$850。（圖／BEAUTY美人圈）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 水光感, 水啵啵唇, 果凍唇

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