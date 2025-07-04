新手也能駕馭！日本模特親授棉花棒「點點眼影」畫法　眼影更乾淨有層次

文／美人圈

對剛開始畫眼妝的人來說，眼影最怕顯髒，有相同眼影暈染、眼妝苦手的困擾的話，一定要試試看這位日本模特涼那小姐姐的眼影技巧！只要用棉花棒輔助、將眼影用「點」的方式再輕輕暈染，這樣「點點眼影畫法」不僅層次鮮明、而且眼影乾淨自然，簡單無腦就可以畫出乾淨、有層次又自然放大的眼妝，新手完全能駕馭！

點點眼影畫法：最深色點在下眼影

選擇眼影盤裡的最深色，用棉花棒沾取後不要掃開、直接像蓋印章一樣「點」下眼瞼部位就好，可以說是無腦操作！唯一要注意的是範圍大約是下眼瞼中段到眼尾的位置，往下不要超過臥蠶（其實就是一般畫下眼影的位置），大約點三下就好，這步驟能替眼妝打出立體陰影、加強眼神感。

▲用棉花棒將最深色點在下眼影。（圖／IG@peripera_official、@succhanal__09）

點點眼影畫法：下眼影增加重點色

接著，可以選擇一個重點色眼影（像是橘棕、粉棕等），一樣用棉花棒點在剛剛的深色點之間，讓顏色有層次、看起來更有質感。多了這一步真的很加分，可以讓整個眼影更有層次、顏色暈染也會更鮮明，小細節卻超有感！

▲下眼影增加重點色。（圖／IG@peripera_official、@succhanal__09）

點點眼影畫法：上眼影用2色點在「中間至眼尾」

上眼影部分一樣以「重點色+深色」選擇兩款，用棉花棒交錯的點在上眼瞼「中間至眼尾」位置，不用點太多，簡單製造漸層就很夠！這樣畫出來的眼妝不會死板，而是自然有神的放大效果。

▲上眼影不用點太多。（圖／IG@peripera_official、IG@succhanal__09）

點點眼影畫法：眼影刷暈染眼影，注意範圍及方向

接著就是重點，直接用眼影刷暈染，怎麼暈染、暈染很重要！上眼瞼部位建議選擇一把中型暈染刷，從眼頭部位先往眼頭「單方向暈染」，製造漸層感。使用同一把眼影刷，再從「眼尾部位往眼中」單方向暈染，注意暈染範圍不要超過眼窩（就是眼球上方用手指按下會凹進去那塊），這樣子可以讓眼影顏色最深的位置落在眼影，畫出乾淨又高級的眼妝。

▲直接用眼影刷暈染。（圖／IG@succhanal__09）

眼影暈染小技巧：暈染完後，可以再用乾淨的棉花棒或紙巾邊緣稍微修飾一下眼影輪廓，或是清乾淨眼影餘粉，多了這細節可以讓眼影更乾淨俐落！

▲暈染完後可以再用乾淨的棉花棒稍微修飾一下眼影輪廓。（圖／IG@succhanal__09）

點點眼影畫法：眼頭畫上些許珠光增加層次

在上眼影的眼頭、眼中及臥蠶的前半段，可以輕輕點上一點珠光眼影，不只能提亮眼神，也會讓眼妝看起來更細緻、有層次。這一步等於是取代眼線加強效果，同時視覺上也有放大雙眼的效果！

▲眼頭畫上些許珠光提亮。（圖／IG@peripera_official、@succhanal__09）

點點眼影畫法：睫毛膏增加細節與放大雙眼

睫毛部分可以著重在畫出束狀感的睫毛膏，刷上睫毛膏後、趁著睫毛還沒乾燥前用圓頭的小鑷子夾成一束一束的束狀感，也可以用鑷子沾取睫毛膏直接補強束狀感，這種束狀睫毛可以很好的放大眼型，也可以取代眼線、做到眼妝減法，讓整個眼妝更加柔和自然！

▲刷出束狀睫毛可以很好的放大眼型。（圖／IG@mude_official、@succhanal__09）

最後再用眼線筆加上一條內眼線（貼近睫毛根部），不需要誇張，只要加強眼型結構，整個眼妝就會更立體、精緻完成！這套「點點眼影法」真的非常適合化妝新手，重點色＋深色交錯點上去，再用正確的方向暈染，完全不需要大師級技巧也能畫出專櫃感眼妝。趕快準備棉花棒+眼影盤一起試試看吧！

▲點點眼影畫法非常適合化妝新手。（圖／IG@succhanal__09）

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