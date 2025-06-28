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巴黎男裝周／Dior托特包全變了、珉奎助陣！Jonathan Anderson首秀細節超多

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記者鮑璿安／綜合報導

自設計師Jonathan Anderson 成為Dior女裝、男裝與高級訂製服創意總監之後，時尚界所有人都在等待這場夏季大秀到來，在台灣時間27日晚間登場的Dior 2025夏季男裝系列，於一間仿照柏林藝廊（Gemäldegalerie）以天鵝絨裝飾打造的空間中展開。耀眼星光同樣是話題，巨星蕾哈娜挺著孕肚現身、韓團SEVENTEEN金珉奎、泰星APO都到場見證這歷史性的一刻。

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲巨星蕾哈娜挺著孕肚現身Dior 2025夏季男裝系列秀場。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲韓團SEVENTEEN金珉奎、泰星APO都到場見證這歷史性的一刻 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2026夏季男裝預告。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2026夏季男裝預告是陶瓷製的盤子，上面放著三顆立體雕刻的雞蛋。（圖／品牌提供）

這場秀從邀請函開始就充滿驚喜，一只陶瓷製的盤子上面放著三顆立體雕刻的雞蛋，也早已預示著Jonathan Anderson對品牌典藏的敬意，準備好引領世人回歸至他所嚮往的藝術世界。而Dior 標誌性 Book Tote 手袋的重新詮釋、法國足球員 Kylian Mbappé成為品牌大使並且搶先亮相，都是為這場大秀預熱，宣告即將重塑品牌男裝的美好願景。Jonathan Anderson 也在訪問中提到：「我試著回溯到，Christian Dior是什麼？我之前對Dior了解不多，所以說起來，這有點像讀博士學位。你需要深入研究，吸收它，然後重新構建它。」

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲這次的Dior 2025夏季男裝系列一共有67套造型，Jonathan Anderson以細膩的編排將歷史服裝語彙融入現代男裝輪廓中。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

18世紀畫家 Jean Siméon Chardin的作品成為靈感起點，這次的Dior 2025夏季男裝系列一共有67套造型，Jonathan Anderson以細膩的編排將歷史服裝語彙融入現代男裝輪廓中，猶如一場精彩的歷史回顧，從18世紀的馬甲、品牌DNA語言Bar Jacket、到19世紀的燕尾服，都在秀場上煥然一新。以女裝的嶄新角度進行切入，保留並且放大了Bar Jacket的標誌性腰身，為男裝外套賦予正式感，與之搭配的是充滿飄逸廓形的多口袋寬褲，層層堆疊的荷葉與緞帶，展現出柔韌與力量並存的剪裁實驗，行走之間可說是每個角度都精彩，被詮釋成可穿戴的藝術。

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

從翻領外套搭配oversize多口袋工裝短褲的結構反差，到羽絨背心與條紋襯衫套裝的運動化搭配，當中不難發現一些Jonathan Anderson 在Loewe 時期的設計元素，被昇華的學院風成為彼此之間的美好聯動。同時試圖將服裝功能性與戲劇性的和諧並存，他拿手的復古元素如愛爾蘭手工軟呢和軍裝配件混入當代街頭語彙，成為 Dior 男裝系列的一大亮點。

包款方面，Dior Book Tote早就被預測是這場大秀的驚喜之一，包括法國詩人Charles Baudelaire作品《惡之華》（Les Fleurs du Mal）與美國文學家Truman Capote著作《冷血》（In Cold Blood）的 Saint Pères 版本皆化為設計，藝術與時尚在此完美交融。Lady Dior 則由美國藝術家 Sheila Hicks 重新演繹，以亞麻製成的馬尾織成繭狀包覆其身。當然最後的最後，身為最強「時尚打工人」的Jonathan Anderson 出場謝幕，讓他為Dior執掌的首秀在滿場掌聲中華麗落幕，而你會給這場秀打幾分呢？

看更多巴黎男裝周重點

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲Anthony Vaccarello拋棄了戲劇性的黑暗氛圍，選擇擁抱午後自然陽光的明淨清透 。（圖／品牌提供）

在巴黎商品交易所－皮諾藝術收藏館（Bourse de Commerce）光影交織的空間中，Saint Laurent 2026 夏季男裝系列緩緩展開，也與藝術家塞萊斯特布謝穆日諾的裝置藝術《clinamen》 形成了完美的呼應。本季創意總監 Anthony Vaccarello致敬失落的一代藝術家——斯坦頓(Stanton)、安格斯(Angus)、埃利斯(Ellis) ，描繪了一場輕盈卻張力十足的感官旅程。模特身穿優雅輪廓剪裁的服裝，在觀眾前繪出服裝與身體之間的無聲對話，如同漂浮水碗間不經意的碰撞與節奏，勾勒出精緻卻內斂的男裝語彙。

關鍵字：

巴黎, Dior, 男裝, JonathanAnderson, 大秀

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