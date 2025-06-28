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金曲時尚總覽 ／Energy最帥西裝男團！Karencici暗黑戰袍破7百萬珠寶加身

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記者鮑璿安／綜合報導

2025第36屆金曲獎頒獎典禮即將於今6月28日傍晚登場，而萬眾期待的紅毯環節眾星使出渾身解數比帥比美，《ET FASHION》本篇將為大家不斷更新星光大道上的精彩穿搭，包含時尚資優生9m88、孫盛希，壓軸登場的魏如萱、蔡健雅等人，都是精彩看點！

柏霖

▲▼第36屆金曲獎星光大道-柏霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲柏霖。（圖／記者周宸亘攝）

入圍最佳華語男歌手獎的柏霖，身穿Louis Vuitton（路易威登）獨樹一格的棋盤格西裝，整體色調明快輕盈，在潮流和率性之間取得平衡。

黃妃

▲▼第36屆金曲獎星光大道-黃妃。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃妃。（圖／記者周宸亘攝）

黃妃以夢幻的緞面蝴蝶結禮服登上星光大道，綁起高馬尾十分俏麗。

動力火車

▲▼第36屆金曲獎星光大道-動力火車。（圖／記者周宸亘攝）

▲動力火車。（圖／記者周宸亘攝）

入圍最佳演唱組合獎的動力火車，今晚換上了COMME des GARÇONS的造型，兩人選擇以休閒風格來迎戰紅毯，看起來超級Chill，也不失為一種明智之舉。

林家謙

▲林家謙。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

▲林家謙。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 ）

林家謙今晚紅毯造型被PRADA包辦，換上單排扣亞麻外套搭配條紋棉質雙領襯衫，展現毫不費力的高級感，珠寶方面更是耀眼，珠寶總價值近1000萬元，來自Tiffany & Co. Jean Schlumberger by Tiffany Spiky 鉑金與黃K金鑲嵌藍寶石與鑽石海星胸針點綴，增添奪獎氣場。

蔡秋鳳

▲▼第36屆金曲獎星光大道-蔡秋鳳。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡秋鳳。（圖／記者周宸亘攝）

蔡秋鳳今年以金色為主題，選擇來自ZUHAIR MURAD的設計師品牌禮服，帶有幸運色的寓意。

J.Sheon

▲▼第36屆金曲獎星光大道-J.Sheon。（圖／記者周宸亘攝）

▲J.Sheon。（圖／記者周宸亘攝）

J.Sheon 以CELINE獅形刺繡外套詮釋英倫貴族氣息與搖滾態度，醒目獅形刺繡搭配短版俐落剪裁，完美勾勒挺拔身形，展現帥氣卻不張揚的獨特氣質。

Energy

▲▼第36屆金曲獎星光大道-Energy。（圖／記者周宸亘攝）

▲第36屆金曲獎星光大道Energy。（圖／記者周宸亘攝）

大家期待的男團Energy終於步上紅毯，Toro換上BALMAIN浮誇的刺繡西裝，書偉則是詮釋了設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳中西合璧的風格，令人眼前一亮，全團的珠寶則是被BVLGARI一手包辦，熟男魅力十足。

Karencici

▲▼第36屆金曲獎星光大道-Karencici。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第36屆金曲獎星光大道-Karencici。（圖／記者周宸亘攝）

▲Karencici。（圖／記者周宸亘攝）

Karencici這次紅毯戰袍選擇了BALENCIAGA 3D列印馬甲禮服，整體散發暗黑天使的氣息，以鋒利平口剪裁打造出異材質之間的碰撞，佩戴BOUCHERON高級珠寶系列Quatre Classique Tube頸鍊點綴，珠寶總價超過7百萬。

JUD 陳泳希

▲▼第36屆金曲獎星光大道-JUD 陳泳希。（圖／記者周宸亘攝）

▲JUD 陳泳希。（圖／記者周宸亘攝）

JUD 陳泳希身穿DIESEL秀款來營造個性態度，以Y2K錯視印花的手法打造遊走身材曲線的裙裝，呈現出若隱若現的比基尼線條，一登場就抓緊鎂光燈，珠寶來自價值340萬的FRED，讓火辣氣息渾然天成。

阿布絲

▲▼第36屆金曲獎星光大道-阿布絲・塔娜比瑪。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿布絲身穿Balmain墊肩亮片短洋裝。（圖／記者周宸亘攝）

入圍最佳原住民語歌手獎的阿布絲，身穿Balmain墊肩亮片短洋裝，剪裁俐落又有殺傷力，很符合她一貫的迷人氣勢，佩戴總價約380萬De Beers珠寶進行點綴。

主持人由陳明珠、黃偉晉擔任

▲▼第36屆金曲獎星光大道-陳明珠、黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第36屆金曲獎星光大道-陳明珠、黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

▲第36屆金曲獎星光大道主持人陳明珠、黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

首先步上紅毯的自然是今晚的星光大道主持人陳明珠、黃偉晉，兩人默契以潔白色調登場，陳明珠一身Stella McCartney唯美的氣質削肩禮服，以總價值近新台幣400萬元BVLGARI珠寶華麗點綴，腳踩 Rene Caovilla Celebrita銀灰緞面水鑽高跟鞋，流露低調奢華。黃偉晉則換上深V襯衫搭配高腰褲裝，帶給大家耳目一新的視覺效果。

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金曲獎, 金曲36, 金曲紅毯, 2025金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 陳明珠, 黃偉晉

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