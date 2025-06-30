瑪黑ＸHÔTEL 827快閃店登場　逛家居店像走進礦場？

▲瑪黑家居位於台北敦南的門市正式換上第三代「個人風潮」店型。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑪黑家居位於台北敦南的門市正式換上第三代「個人風潮」店型，新空間以「透光礦場」為靈感，藉由石材質地、金屬構件和半透明壓克力，營造既粗獷又浪漫的法式工業風。整體動線像是一座能任意探勘的選物基地，光線在橘色中島穿透流動，香氣與材質交錯，鼓勵來訪者在視覺與嗅覺之間挖掘專屬於自己的生活靈感。

選品方向也同步升級。店內將香氛、時尚與餐廚家飾列為三大軸線，網羅逾百個品牌，其中約二十個為台灣獨家。香氛區主打韓國 GRAFEN、NUDARA 與 HETRAS 等調香師品牌，希望提供不易撞味的個性氣味；時尚區聚焦小眾服裝與配件，涵蓋泰國 Jira、韓國 Bucks & Leather 及 Lotsyou 等新銳設計；餐廚家飾則引進荷蘭 &Klevering、韓國 ILKW. 雲朵燈等北歐與亞洲選物，讓餐桌與客廳的日常也能展現設計感。

最大亮點是與被譽為「首爾法式天花板」的生活風格品牌 HÔTEL 827 合作的台灣首間快閃店，即日起進駐店內。HÔTEL 827 以巴黎旅人的隨性品味聞名，販售從復古海報到香氛小物的各式日常選品。

業者表示，6／30 前品牌單筆消費滿 1,000 元並於社群打卡，可獲品牌髮夾，消費滿 3,000 元贈鑰匙圈、消費滿 5,000 元再送韓國 HETRAS 護手霜、消費滿萬元直接折抵 500 元；7 ／1 至 7 月底，購買任一款 HÔTEL 827 商品單筆消費滿 1,000 元，並於 IG / Threads 限動打卡，即可獲得品牌髮夾、單筆消費金額滿 2,000元，即可獲得品牌髮梳、單筆消費金額滿 5,000元可再折 200元。

▲iloom台北旗艦店在忠孝新生站的希望園區開幕。（圖／品牌提供）

韓家居品牌 iloom（怡倫家居）全台首間旗艦概念店，近期於忠孝新生站的希望園區開幕，百坪店內以韓國在地團隊打造「生活場景式空間」，讓消費者走進店內彷彿走進韓劇場景，想像生活在其中的沉浸式體驗。

旗艦店主打公寓、客廳、臥室、餐廳、書房與兒童房 6 大情境展示區，每個區域依照實際使用情境設計，從材質、色系到動線，呈現出清新簡約、低飽和、低矮設計與溫潤線條等韓系風格。店內模擬台灣 15 坪小宅空間，貼近在地居民居住狀況，以及「room to room」方式分區展示，幫助消費者針對不同功能空間找到相應家具靈感。

店內同步引進多款來自首爾的家具，包括主打小宅空間需求、設計精緻的「BLIQUE」餐桌，運用自然木紋、柔和線條設計的「VERA」餐椅；模組家具「NEWT」系列與兒童家具「DOODLE」，也主打功能變化與設計感，主打家庭空間有限且能符合長期使用的家具需求。

同時強調客製化服務，推出免費「3D Home Planner」規劃工具，協助消費者依據自家平面圖模擬家具擺設，不僅提供 2D 與 3D 視覺化配置圖，還能產出完整報價單，減少選購與搭配家具時的不確定性。

除了 iloom 主品牌外，同集團的高端沙發品牌 Alloso 也進駐旗艦店，帶來擁有極致包覆感的「ELMER」與強調空間氛圍的「SATI」兩款沙發，對於重視設計與舒適並重的消費者而言，提供更多元選擇。