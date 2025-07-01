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營養師曝吃地瓜好處　「冰過再吃」更有助減脂瘦身

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▲▼地瓜減重。（圖／Unsplash）

▲地瓜含有豐富膳食纖維。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

正在努力減重的朋友都知道，用地瓜代替米飯好處多，營養師高敏敏也分享，地瓜除了能幫助排便順暢外，優點也真不少，她加碼教大家，可以試著把地瓜冰過之後再吃，澱粉會結晶變成抗性澱粉，更有助於減脂減重喔！

#排便順暢

地瓜的膳食纖維大約有白飯的十倍之多，有助於調整消化道健康、幫助腸胃蠕動，且地瓜中的水溶性果膠也可以幫助便便軟化、緩解便秘。

#有助減脂

地瓜可以幫助減肥，主要是地瓜含有豐富的膳食纖維，能在消化道成為凝膠狀物質 增加飽足感、避免暴飲暴食。

#降血壓/血脂

礦物質鉀有留鉀排鈉的效果，可幫助降低血壓，而地瓜中的「黏液蛋白」是多醣和蛋白質的混合物，可以維持血管健康、降低體脂肪。

#幫助抗癌/抗炎

紅肉地瓜、黃肉地瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素，而紫肉地瓜則含有花青素，其中豐富的植化素加上維生素C是幫助抗癌、抗發炎的關鍵營養素。

#維持眼睛健康

β-胡蘿蔔可維持夜間視力、預防眼部病變，而紫地瓜的花青素可以改善眼部血液循環 、緩解眼睛疲勞。

#平穩血糖

地瓜屬於低GI澱粉，可以維持血糖平穩不飆升，便可進一步降低脂肪產生、避免肥胖，也很適合糖尿病友用來替換澱粉主食。

▲▼營養師曝吃地瓜6大好處。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

地瓜, 營養師, 健康, 減重, 飲食

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