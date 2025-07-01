朴圭瑛愛牌SATUR進駐信義！女神同款T恤必買、完美還原黑膠唱片韓風

記者鮑璿安／綜合報導

來自南韓的設計師品牌SATUR正式插旗台北信義區！以「Everyday is Saturday」為品牌精神的SATUR，早就是韓妞喜愛的品牌，信義新門市更延續南韓原創的黑膠唱片概念，超值得一逛。品牌也請到《魷魚遊戲》人氣女星朴圭瑛示範夏日造型，女神同款免出國就能夠入手。





▲韓新生代人氣演員朴圭瑛作為SATUR代言人。（圖／品牌提供）

朴圭瑛以精湛演技和空靈氣質深受粉絲喜愛，此次她身穿SATUR夏季新品T恤與百慕達短褲，以極簡色彩與親膚剪裁詮釋出悠然自在的生活風格。SATUR信義新店引進最新的2025年春夏新品，延續韓系Minimoral美學，以海洋藍、檸檬黃、薄荷綠等低飽和色系，搭配羅紋背心、泡泡紗襯衫、牛仔短褲與刺繡老帽，打造出適合亞洲人的質感日常穿搭。重點單品如「Satur Logo Voyage T-shirt」、「Gabon百慕達褲」等皆為韓星私服愛用款。當然也包含朴圭瑛示範的連身裙，打造經典款 Lawton 系列運動套裝的設計風格；還有各種Logo 印花T恤以及多款棒球帽都一應俱全。





▲ SATUR信義店打造台灣限定DIY布章體驗。（圖／品牌提供）

這次也特別打造台灣限定DIY布章體驗，讓粉絲們都能親手設計出獨一無二的款式，更推出黑膠唱片T恤單件直接7折優惠，加碼只要在現場尋寶，找到指定專屬黑膠包裝，還可再享8折優惠，等於直接56折價，開幕首週限定每天限量 10 組，一定要來大展挖寶功力。

同場加映

經典法式街頭品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃，以「Like a Weekend in Paris」為主題，將法國周末的慵懶步調轉化為讓人想奔向陽光的設計語言，當中的可愛丹寧雲朵包、T恤更是掀起話題。本系列主打復古水洗丹寧為設計基底，搭配DAISY SYNDROME最具辨識度的手繪風格小花，讓標誌性單品一一可愛變身，一次推出牛仔包、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，將街頭率性與少女心完美融合。圖樣上大量出現輪廓雲朵、童趣花卉，呼應聯名的輕盈調性，從單品到整體造型，讓人自在穿梭城市與自然之間。





▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃 。（圖／品牌提供）