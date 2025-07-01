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GD大神降臨台北101　《Übermensch》沉浸式數位藝術展3大亮點先知道

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▲GD《Übermensch》沉浸式數位藝術展。（圖／翻攝GD官方IG）

▲GD《Übermensch》沉浸式數位藝術展。（圖／翻攝GD官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

韓流行文化象徵G-Dragon權志龍昨（6／30）正式公佈，其本人與媒體科技團隊Creative Mut合作打造的《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》全球巡迴數位藝術展，將落腳台北101，成為日本東京後的下一站，消息一出許多粉絲們精神一振，準備好進入GD的內心世界了嗎？

根據韓媒《Korea JoongAng Daily》報導，歌手G-Dragon的經紀公司Galaxy Corporation在周一宣布，其《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》，下一站已確定在日本和台灣，而GD官網也正式貼出了這個消息，之後在今天（7／1）台北101董事長賈永婕也在自己的粉絲專頁公布。

 
 

台灣展期從 7／17 起至 8／11 為止，將在台北101大樓內佔地達3層樓，與東京的節慶氛圍不同，台灣展致力於打造沉浸式、多層次的體驗，以互動和情感回饋為中心，深入探討「超人」背後的哲學，且從GD社交媒體頻道（@i_i_exh）上發布的預告片暗示台北場獨特的體驗，霓虹燈閃爍的小巷、復古電視以及G-Dragon在模擬屏幕上閃爍的臉龐，貫注現在風靡韓國的「台灣感性」氛圍。

雖然無法完全確定展覽的內容，但我們可從之前海外首展上海與南韓展覽中窺知一二，《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》由數位藝術裝置組成，旨在深入了解G-Dragon第三張正規專輯《Übermensch》背後的主題，內容有花卉展示、全像影像、藝術家的擴增實境表演，以及以G-Dragon的《Too Bad (feat. Anderson .Paak)》MV為主題的互動空間，而7公尺高的雛菊裝置也可能現身台北。

 
 

目前官方尚未公布票價與開賣時間，但建議追蹤展覽官方 Instagram、X 帳號 @i_i_exh 以取得首波售票資訊。由於首爾、東京場迅速完售，台北站預期將採限量預約票、分批開放的方式售票。

關鍵字：

G-Dragon, 台北101, 展覽, 韓流, 藝術, 權志龍, Creative Mut, Übermensch

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