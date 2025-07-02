只想素顏出門、懶得減肥　4個「少女阿桑化」徵兆你有嗎？

▲你也有少女中年化的徵兆嗎？（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

即使是二十幾歲的少女，有時也不敵生活上的摧殘，工作忙每天加班，加上房租帳單，感覺越來越疲累，假日懶得出門，跟朋友吃飯也覺得好麻煩，只想在家追劇嗑零食，明明現在正值妙齡，卻直接進階出現「阿桑化」，以下幾種徵兆你也有嗎？

比女明星胖一點很正常

以前胖一公斤就要斤斤計較，慢跑節食就是要先除之後快，時時嚴以律己絕不鬆懈，魔鬼食譜怎樣都要達標，現在豁達很多，又不是靠體重賺錢，而且女明星標準這麼嚴格，比他們胖一點也是人之常情，多吃一點能紓壓又更健康，不是很好嗎？

▲學會放過自己，爆米花還好吧。

覺得「愛美不怕流鼻水」很厲害

生在亞熱帶的島嶼，本來就不適應冷天啊，寒流來襲看著街上的妹穿迷你裙，心裡只覺得好冷，包得密不透風不時尚沒關係，最重要的是不要著涼就好，要是感冒辛苦的是自己啊。

▲這麼性感上街我只覺得冷。

開趴希望不要超過12點

參加朋友派對總是聊得很HIGH，之前還有過聊整夜直接去吃早餐的紀錄，怎知現在感覺離我很遠，姊妹淘說約晚上9點開喝，默默提議說可不可以提前到7點，真正原因是因為我想12點前回家，好好睡個覺比聊天重要。

▲聊天盡量約早一點，希望早點能回家。

崇尚自然美化妝不要

跟姐妹約下午茶，看地點是普通咖啡店，就先預告「今天會素顏」，因為化妝實在太麻煩，提早2個小時開始上電棒，每根睫毛仔細刷過，上了7層粉底只為了容光煥發，既然大家都這麼熟了，可不可以坦誠相見？這樣又省下事後卸妝的麻煩事，自然就是美真的很好。

▲跟姐妹出去素顏就好，省下很多功夫。