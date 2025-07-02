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房間裡出現充滿回憶的東西！探究你喜歡的是哪種戀人類型

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記者李薇／台北報導　圖／AI

因為成長的經歷甚至是個性的不同，心中期待的另一半輪廓也會有所轉變，比起外表，你心裡真正喜歡是哪種異性類型呢？以下這個心理測驗可以探究一二。

Q：你剛打掃完自己的房間，突然出現一個充滿回憶的東西，你認為那會是什麼？

心理測驗,占卜,戀愛,愛情。（圖／AI）

A.小時候玩過的娃娃

B.充滿回憶的相簿

C .在學校做過的試卷

D.曾經流行的文具

A.小時候玩過的娃娃

你真正偏好的對象，是那種「像鄰家少年一樣，能當朋友也能當戀人的類型」。

雖然旁人也許覺得你比較適合成熟穩重的異性，但事實上，你內心真正嚮往的，反而是活潑、單純、親近感強的伴侶，你希望彼此之間像朋友一樣自在相處，能無話不談，感情自然升溫，從朋友變成戀人後，彼此也不會因此感到陌生或不自在，反而更加親密。

B.充滿回憶的相簿

你真正喜歡的伴侶類型，是「從小認識或熟識的老朋友」。

這種人會喚起你心中熟悉且溫暖的情感，你特別容易對有共同成長經歷、聊得來、了解彼此的人產生好感，和這樣的對象，即使多年後再相遇，依舊能找到很多共同話題，談話輕鬆自然，互相了解越多，感情也就越來越深，最終水到渠成地走入戀愛關係。

C.在學校做過的試卷

你傾心的對象，是那種「可以信任依靠，願意支持你的成熟型伴侶」。

你心底渴望獲得來自比自己更有經驗、更可靠的人的認可與保護，正因如此，你往往會被年紀稍長，或是內心特別穩重、值得依賴的異性所吸引，即便對方實際年齡不一定比你大，但只要他能夠用包容、理解與關懷來守護你，給你力量與安全感，就是你內心最理想的那一類人。

D.曾經流行的文具

你內心真正傾向的對象，是「不拘外在條件，重視與自己節奏相符的人」。

當你與對方交談或相處時，若察覺雙方節奏不合拍，你很快就會感覺彼此難以更進一步發展，與其說你在意對方的第一印象，不如說你更看重相處時是否自在、氛圍是否自然，唯有遇到讓你覺得彼此步調和諧的人，你才會真正敞開心扉開始一段感情。
 

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 戀愛, 愛情

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