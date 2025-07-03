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信義區最新百貨 Dream Plaza 7／25開門見客　全台最大星巴克將登場

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▲信義誠品,統一時代二館,Dream Plaza。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義計劃區的統一時代二館 Dream Plaza，傳7／25對外見客。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

全台百貨一級戰區「信義計劃區」新生力軍 Dream Plaza 即將登場，近期有廠商陸續公布媒體邀函，活動日期就是 7／25，似乎也宣告統一在該區的第二間百貨就將在 7／25登場，因應零售通路走入消費者生活化的趨勢，Dream Plaza 也進駐不少餐飲生活類型的店家，一樓有大型餐酒館串聯新光三越A4、微風信義街邊酒館區域，欲打造香港蘭桂坊般的氛圍，而之前對外表示的星巴克台灣最大店、24小時書店也令人期待。

統一從誠品收回租約後，便積極打造統一時代二館 Dream Plaza，傾集團之力在之前宣布將進駐星巴克台灣最大店，以及打造24小時書店等，讓百貨林立的信義計畫區夜間經濟更有看頭。統一生活事業董事長高秀玲之前曾在5月股東會對外表示，Dream Plaza 的所有品牌準備齊全後一次開幕，預計進駐品牌數超過300個。

高秀玲也補充，Dream Plaza 將與現有的統一時代百貨做出區隔，餐飲比重控制在40%並引進多項特色亮點，包括全球最大、近千坪規模的星巴克門市，以及24小時營運的博客來書店。據悉其近千坪的星巴克會有品牌旗艦店型的烘豆室，將成為全台首間現場烘豆的門市，而Mia C'bon頂級超市 也會進駐，並提供多款上班族需要的熟食選項。

其他特色餐飲則包括養心茶樓、FLIPPER'S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅、韓式蔬食品牌YACHE以及瑪黑家居旗下的最新餐酒館等。其他上班族熟悉的彌生軒、饗泰多、韓國八色烤肉等也將進駐。

關鍵字：

百貨, 信義計劃區, 新開幕, 餐飲, 統一, 星巴克, 信義誠品, Dream Plaza

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