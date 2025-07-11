韋禮安續任CITIZEN男錶代言人　「黑鈦」新錶上手秀低奢紳士魅力

▲韋禮安續任CITIZEN男錶年度代言人，全新黑鈦光動能GPS衛星對時錶上手，展現低調奢華的紳士魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

金曲創作才子韋禮安，再度續任CITIZEN男錶年度代言人，記者會上他以一身俐落黑西裝，搭配全新黑鈦光動能GPS衛星對時錶，帥氣展現「國際韋」低調奢華的紳士魅力。

▲金曲創作才子韋禮安，再度續任CITIZEN男錶年度代言人。（圖／CITIZEN提供）

上半年忙於奔波海內外工作的韋禮安，下半年同樣行程滿檔，從生活到舞台「每一秒都是挑戰」，也成為CITIZEN品牌精神的最佳見證。他表示，「這三年來，CITIZEN一直陪伴著我，『每一秒都是挑戰』這次slogan也很貼近我現在的生活狀態，大家可以看到我一直都在挑戰不同的創作與表演，CITIZEN不只是時間的夥伴，更像是提醒我要把握當下、繼續往前走的象徵。」

▲韋禮安以一身俐落黑西裝，搭配黑鈦光動能GPS衛星對時錶，展現低奢紳士魅力。（圖／記者謝盛帆攝）

談到全新光動能GPS衛星對時錶的上手實感，韋禮安坦言自己對黑色有偏愛，「黑鈦外型，沉穩且充滿紳士感，而且細節滿滿，八角形陶瓷錶圈，搭配髮絲紋飾面，低調又有質感」，他大讚超級鈦™材質很輕，重量比一般的不鏽鋼少40%，不管是跑來跑去還是跳舞，都不會有負擔；他也提到，重要的還有—準時，「我出國時一定會先檢查手錶有沒有調對時區，這款手錶有GPS衛星對時，全世界39個時區都可以精準無誤地對到時間，對像我這種常飛來飛去人來說，超方便。」

▲▼韋禮安大讚全新光動能GPS腕錶的黑鈦外型沉穩又有質感。（圖／記者謝盛帆攝）

現場同步釋出最新TVC，由韋禮安親自上陣，片中他從容切換多元身分，從奔跑、料理到彈琴，演繹現代都會男性的日常生活，也詮釋了CITIZEN對時間、科技與風格的極致追求。他笑說，「跳舞，算是有一點突破自我！雖然拍攝過程滿累的，但也很有成就感，我一直覺得只要願意嘗試，看看自己的極限在哪裡，就能在每個角色裡找到新的自己。」

▲CITZIEN獨家技術 超級鈦™，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損的四大特性 。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN自1970年推出全球首款鈦金屬腕錶以來，結合先進的鈦加工技術及獨有 DURATECT 表面硬化技術，使鈦升格，並於2000年發佈的獨家技術超級鈦™ Super Titanium，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損的四大特性，展現鈦金屬腕錶的無限可能。

▲CITIZEN全球首款鈦金屬腕錶問世55週年。（圖／CITIZEN提供）

而今年迎接CITIZEN全球首款鈦金屬腕錶問世55週年，推出以黑色超級鈦™錶殼打造的全新光動能GPS衛星對時錶，以深邃的黑鈦錶殼打造紳士格調，實用兼顧時尚美感，成功實現鈦原色以外多種色彩選擇。錶款外型設計靈感更源自CITIZEN於1970年推出的全球首款鈦金屬錶殼腕錶X-8 Chronometer，向具有無限可能性的鈦科技致意，成為下一個55週年的技術與美學新標竿。

▲光動能GPS衛星對時錶CC4105-69E，以細緻的製錶工藝，將錶圈頂點的錶殼陵線切齊。（圖／CITIZEN提供）

此次推出的光動能GPS衛星對時錶CC4105-69E以黑鈦錶殼錶帶打造，外觀融合八角形陶瓷錶圈，並透過細緻的製錶工藝，切齊錶圈頂點的錶殼陵線。並於純黑的外觀中，透過錶圈上的髮絲紋飾面，和以鈦金屬原石為設計靈感的黑礫面錶盤，為腕錶賦予細膩質感。並搭載F950光動能GPS衛星對時機芯，透過接收衛星訊號，最快僅需3秒*即能完成對時，輕鬆掌握世界時間。

*截至2023年9月，以光動能GPS衛星對時腕錶為基準（CITIZEN WATCH CO., LTD. 的研究數據）

▲Zenshin光動能計時碼錶CA4610-85L，超級鈦™材質重量比一般不銹鋼少40%。（圖／記者謝盛帆攝）

適逢鈦金屬腕錶問世55週年的里程碑，CITIZEN展現新「鈦」度，推出同樣以CITIZEN獨家超級鈦™材質製成的全新Zenshin腕錶系列。「Zenshin」一詞源自於日文，在中文裡有「前進」的涵義，象徵著品牌不斷超越自我、持續前進的精神。錶款設計以1970年代的風格為靈感，外觀以八角型錶殼搭配圓形錶圈，採一體式錶帶設計，金屬質感紋理錶盤部分，巧妙將現代及復古元素融入腕錶之中，展現出截然不同的自信新「鈦」度。

▲光動能計時碼錶Zenshin系列，展現耀眼不凡 新「鈦」度。（圖／記者謝盛帆攝）

▲光動能全球電波月相錶BY1035-56L，以「鳴月」為設計主軸。（圖／記者謝盛帆攝）

另一款全新光動能全球電波月相錶BY1035-56L，以「鳴月」為設計主軸，搭載H874光動能全球電波對時機芯，具備萬年曆及月相盈虧顯示功能，透過接收電波訊號除了可以校正時間和日期之外，也能自動精準計算月相變化。而6點鐘方向的月相盤，特別以金黃明月、雲層與倒影交織，呈現沉靜孤雅氣息及專屬男仕的浪漫。

▲2025 CITIZEN男錶新品正式亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

每一秒都是挑戰、每一刻都是態度，CITIZEN延續對精準、耐用與創新的堅持，從黑鈦科技到精湛工藝，打造全新男錶系列，讓消費者把時間戴上手，也戴進每一個日常轉場之間。