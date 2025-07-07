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下午精神不濟？「5種食物」助你提神醒腦　集中專注力

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▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

▲選擇低糖的黑巧克力才有提神效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

星期一感到精神不濟、注意力難以集中，不妨從飲食下手，以下推薦5種具有提神醒腦效果的食物，幫助你提升專注力與大腦運作效率。

#黑巧克力

黑巧克力中含有咖啡因與可可鹼，有助於刺激中樞神經、提升警覺性與專注力。同時富含黃烷醇，能促進腦部血液循環，改善思緒遲鈍與疲勞感。不過要選擇可可含量70%以上、低糖的黑巧克力才有效果。

▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓被譽為「腦力超級食物」，富含抗氧化劑花青素，有助於保護腦細胞免於氧化傷害。研究指出，藍莓能提升記憶力與學習能力，特別適合需要長時間用腦的學生與上班族。

#堅果類

堅果像是核桃或杏仁，富含Omega-3脂肪酸、維生素E與鎂，有助於大腦神經傳導、減緩腦部老化，並維持穩定的血糖，避免能量快速消耗。特別是核桃，其形狀也類似大腦，被認為是補腦佳品。

▲▼「5種食物」助你提神醒腦。（圖／Unsplash）

#綠茶

綠茶含有咖啡因，能短暫提升注意力與提神醒腦的效果。此外，綠茶中含有L-茶胺酸，能與咖啡因產生協同作用，不但提神，還能帶來平靜專注的感覺，特別適合在辦公室或讀書時飲用。

#雞蛋

雞蛋是高品質蛋白質與膽鹼的來源，膽鹼是大腦合成乙醯膽鹼的重要物質，對記憶力與學習力有正面幫助。早餐吃雞蛋能提供長效能量，讓思緒更清晰、反應更敏捷。

關鍵字：

飲食, 專注力, 大腦, 健康, 食物

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