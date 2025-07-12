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夏天「清爽不黏」身體乳推薦！9款口碑好評一抹水感輕透、保濕力超穩

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文／美人圈

夏天擦乳液怕乾又怕黏，一不小心就滿身悶熱黏膩感超不舒服！但其實只要選對質地清爽、吸收快、又帶點微涼感的身體乳，就能輕鬆保濕又不厚重。無論是曬後修護還是日常保養，夏天也能享受乳液的清新感！以下9款就是適合悶熱天氣使用的身體乳推薦，讓你擦完皮膚水嫩又不黏膩！

夏天清爽不黏身體乳推薦：CeraVe適樂膚 長效清爽保濕乳

敏感肌友真的要收！常年穩坐@cosme熱銷榜不是沒有原因，主打三重神經醯胺，保濕力超穩，整天都不會乾燥起屑。而且沒有香味、酒精、Paraben，完全不挑膚質。質地很親膚，抹完水水嫩嫩、不黏不悶，用過一次就會默默回購到忘記換牌子。

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲CeraVe適樂膚 長效清爽保濕乳 473ml，NT$699。（圖／BEAUTY美人圈）

夏天清爽不黏身體乳推薦：妮維雅 舒敏修護奇肌雙管精萃凝乳

妮維雅舒敏瓶奇肌雙管的內管含有專利舒敏馨膚怡、保濕甘油、專櫃級角鯊烷三重舒敏成分，專注於緩解敏感並迅速修護；外管則結合醫美精華修護，包含維他命原B5、補水大小分子玻尿酸、鎖水海藻糖，可以強化肌膚的保護屏障。整體質地超輕盈，一抹立刻化開，迅速吸收，擦完完全不會有任何黏感，直接穿衣服也不會黏到毛絮，超適合夏天使用！

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲妮維雅舒敏修護奇肌雙管精萃凝乳 200ml，NT$679。（圖／BEAUTY美人圈、FB Beauty美妝情報 心得交流 @Ruby Chen）

夏天清爽不黏身體乳推薦：寶拉珍選 2%水楊酸身體乳

寶拉的水楊酸身體乳被網友號稱是「毛囊角化症的救星」！裡面有添加2%水楊酸，能溫和去角質，用在手臂或大腿、手肘、膝蓋那些粗粗的地方，都能有感變得滑嫩，且對那種頸部以下的小痘痘、粉刺也有舒緩效果，是一用就會愛上的那種！

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲寶拉珍選 2%水楊酸身體乳 210ml，NT$1,220。（圖／寶拉珍選）

夏天清爽不黏身體乳推薦：Aveeno艾維諾 燕麥水感保濕乳

Aveeno的燕麥保濕乳專為敏感肌打造，除了能有效舒緩並預防乾癢，更能給肌膚長效的深層保濕效果，且不含防腐劑、人工色素及香精，質地溫和好推開，用起來超舒服，還有網友分享，長濕疹用他也完全ok！更重要的是價格親民，CP值超高，是能拯救荷包的開架品牌！

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲Aveeno 燕麥水感保濕乳 350ml，NT$519。（圖／IG@Aveeno、Beauty美人圈）

夏天清爽不黏身體乳推薦：BIODERMA貝膚黛瑪 舒益B3彈潤修護輕乳霜

皮膚兒科醫師也推薦！能幫助減少乾癢脫屑，同時搭配維他命E、葵花籽油、西洋菜籽、天然海藻精華等成分，達到舒緩乾癢、修護屏障、長效保濕、彈潤緊實、平滑細緻等功效，訴求成分極致溫和，敏感肌與0歲以上都適用，質地更是清爽好吸收，瞬間修護敏弱不適、提升肌膚自癒力！

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲BIODERMA 貝膚黛瑪舒益B3彈潤修護輕乳霜 500ml，NT$850。（圖／BEAUTY 美人圈）

夏天清爽不黏身體乳推薦：DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳

DR.WU的瞬適膚舒緩修護保濕乳，以鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護3大功效，解決乾燥、搔癢、泛紅、敏感、粗糙等常見肌膚問題，擦上後能迅速緩解不適，還能維持膚況穩定，減少反覆發生次數。成分同樣為純淨低敏配方，敏弱、受損、異膚等問題肌膚均適用，孕婦、嬰幼兒也可以安心使用。

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳 250ml，NT$850。（圖／DR.WU）

夏天清爽不黏身體乳推薦：BIOTHERM碧兒泉 活氧果氛保濕身體乳

BIOTHERM碧兒泉推出全新「活氧果氛身體系列」！其中活氧果氛保濕身體乳，擁有高濃度「維他命B5 + 維他命E」能幫助深層抗氧、修護乾燥脫屑、粗糙膚觸，一抹就吸收還能長效保濕，最棒的是更以「天然柑橘甜橙精油」成分作為香氣基底，並融合葡萄柚、甜橙及小蒼蘭三重香調，味道極度療癒放鬆！

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲碧兒泉 活氧果氛保濕身體乳 400ml，NT$1,950。（圖／碧兒泉 / BEAUTY美人圈）

夏天清爽不黏身體乳推薦：Curél珂潤 潤浸保濕清爽身體乳液

珂潤做為醫美品牌一大巨頭，不只臉部乳霜口碑超高，保濕身體乳也同樣受歡迎！質地超級好推開，抹開立刻感受到保濕，但又完全不黏膩、超清爽，激推給油肌的朋友！這款身體乳屬弱酸性，且不添加香料與色素，不僅是敏感肌膚，就連新生嬰兒也能夠放心使用。

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲Curél 珂潤 潤浸保濕清爽身體乳液200ml，NT$550。（圖／IG@curel_official_jp）

夏天清爽不黏身體乳推薦：理膚寶水 理必佳清爽保濕乳

理膚寶水的理必佳清爽保濕乳，含保濕成分雪亞脂及甘油，以及芥子油及菸鹼醯胺，能長效滋潤皮膚，更能有效舒緩因乾燥引起的皮膚癢。且超清盈的凝乳質地，抹上後瞬間吸收無負擔。不含香精及Paraben類防腐的溫和配方，除了成人的日常保濕，也可以作為嬰兒乳液使用。

▲身體乳 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲理膚寶水 理必佳清爽保濕乳 400ml，NT$1,050。（圖／理膚寶水）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 身體乳

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