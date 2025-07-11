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孫芸芸高難度抬腿Pose辣翻！Sergio Rossi水鑽鞋上腳　加碼新款推薦

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣時尚女神孫芸芸的穿搭單品總是格外受到矚目，日前她親自演繹Sergio Rossi高跟鞋，一次換上多款造型感強烈的鞋款，輕鬆拉長腿部曲線，展現優雅性感魅力，品牌也迎來新款在台灣上市，以下就列出多雙夢幻款式。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸以一襲貼身黑色造型搭配（依序） Sergio Rossi 經典水鑽高跟鞋、sr Si Rossi 厚底黑色高跟涼鞋 ；黑色緞面 sr Godiva Precious 三角水晶釦鏤空厚底高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）

自品牌重返台灣進駐微風復興館開設獨家旗艦店，熱度持續延燒，孫芸芸以一襲貼身黑色造型搭配 Sergio Rossi 經典水鑽高跟鞋性感亮相，一腳踢出氣勢女王感，性感不失優雅！完美展現一貫優雅中帶有力量的風格態度，她示範的sr Mermaid 水鑽踝靴鞋款以鏤空幾何結構與閃耀水晶鏈帶設計為亮點，細節間流露獨特義式魅力。而另一雙她演繹的 sr Si Rossi 厚底涼鞋，則以簡約設計搭配優雅皮革，呈現一種屬於都會女性的穩定力量與氣場。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲Sergio Rossi 微風復興旗艦店。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／品牌提供）

除了鞋履本身的設計語言令人驚艷，Sergio Rossi 微風復興旗艦店的空間設計也值得一提，品牌將米蘭本店的建築語彙移植來台，以品牌標誌性 Nude 色打造溫潤空間，設置的「鞋楦牆」如一座工藝博物館，完整體現 Sergio Rossi 對鞋履製作美學的堅持。本季系列特別推出「Godiva Precious」三角水晶系列，以閃耀鑲嵌裝飾重新定義晚宴鞋履之美，也讓追求風格細節的女性多一份奢華選擇。即日起，品牌櫃位精選指定鞋款享 6 折優惠，凡購買任一商品即贈品牌 Tote Bag（數量有限，贈完為止）。

同場加映

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮石英灰扣休閒鞋；Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮黑色方扣白鑽休閒鞋 。（圖／品牌提供）

鞋履品牌Roger Vivier旗下鞋履Belle Vivier 鞋款自 1965 年問世以來，憑藉標誌性方扣設計與Catherine Deneuve在電影《白日美人》中穿搭走紅，成為時尚圈不敗經典。品牌本季為紀念其60週年，以絲緞、納帕皮革結合Pilgrim 鑽扣等材質與細節重塑傳奇，推出多款瑪莉珍與後拉帶新作，細緻又奢華。除經典高跟鞋外，品牌也推出15週年台灣限定 Viv’ Skate 小白鞋系列，三款設計呼應都會時尚與女性柔韌之美，展現休閒鞋的高級面貌。從鑽扣厚底鞋到摩卡棕同色扣版本，每一雙都兼顧舒適與造型，讓優雅不再侷限於正式場合，也能融入日常穿搭。

關鍵字：

時尚, 孫芸芸, SergioRossi, RogerVivier, 鞋履

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