JanSport快閃店收韓劇同款「後背包」！GD愛牌MIRA MIKATI繽紛新店登場

記者鮑璿安／綜合報導

週末又有新的快閃店能逛！大家熟悉的美國國民背包品牌 JanSport 正式宣告回歸台灣市場，並於三創生活園區打造期間限定快閃空間，各種熱賣後背包一次進店。而位於敦化南路的 ARTIFACTS 旗艦店，則聯手英國品牌MIRA MIKATI 展開一場色彩與童趣的時尚慶典。





▲JanSport期間限定店快閃日期7月10日至7月22日，地點三創生活園區一樓戶外玻璃屋。（圖／品牌提供）

JanSport此次主打的「RETRO復古系列」致敬70年代設計語言，推出 Seattle Pack大容量機能款、Skip Pack輕巧通勤包等全新復刻包款，結合當代機能與潮流輪廓。特別值得一提的是經典款 Right Pack 與 Union Pack，因韓劇《鬼怪》、《善意的競爭》出鏡而成為韓星同款熱賣型號，率性棉帆布與絨面皮底的搭配勾勒濃濃復古情懷，適合學生與文青族群日常配戴。快閃店現場除可試背各式新包，更設有拍照打卡牆與互動活動，只要出示學生證即享購物優惠，還有機會獲得限定品牌贈品，強化品牌與年輕世代的情感連結。

▲ARTIFACTS x MIRA MIKATI獨家快閃店繽紛登場，2025年7月10日至2025年8月21日。（圖／品牌提供）

▲凡於2025/7/11(五)-2025/7/13(日)期間，至 ARTIFACTS 敦南旗艦店，享不限金額消費即贈 ARTIFACTS x MIRA MIKATI 限定冰淇淋乙杯。（圖／品牌提供）





以繽紛色彩與童趣設計聞名的英國品牌 MIRA MIKATI 在2015年進軍倫敦時尚圈備受矚目，更成為G-Dragon權志龍（GD）愛牌之一，此次與 ARTIFACTS 攜手合作將 2025 秋冬「慶典」系列呈現於店內，本季延續標誌性的「繽紛手繪」美學，帶來如手工塗鴉外套、繽紛貼布毛衣、以及將彩虹、爆米花、煙火等童趣元素刺繡在 Oxford 男友襯衫或 牛仔拼接罩衫上的設計。現場陳列如藝術裝置般的展示空間，特別展出限量聯名 BE@RBRICK、糖果色陶瓷杯盤，以及童趣風格家居，讓人宛如走入一場繽紛展演。購買指定品項還可獲贈品牌陶瓷碗、冰淇淋等專屬好禮，完美喚醒童心與生活樂趣。