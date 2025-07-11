fb ig video ETtoday search mobile

東森REGAL CLUB徵才不限經驗　美容師薪獎最高7萬起跳

>

▲▼東森REGAL CLUB擴大徵才　美容師起薪最高7萬。（圖／東森REGAL CLUB提供）

▲東森REGAL CLUB美容師親切介紹保養產品特色，從服務到專業顧問角色轉型，展現品牌重視人才培育與職涯進階的核心理念。(圖／東森REGAL CLUB提供，下同)

消費中心／台北報導

在多數美容品牌因營運壓力面臨凍薪甚至裁員之際，東森集團旗下高端美學品牌《東森REGAL CLUB & SPA》逆勢宣布擴大徵才，釋出50名美容師職缺。不僅不限工作經驗、提供免費專業培訓，導入AI輔助與透明升遷制度，協助新人快速上手，打造穩健成長的職涯舞台，更開出「薪獎合計5至7萬元」的業界罕見高待遇，成功吸引大量職場新鮮人與轉職者目光。

根據市場調查，美業新進人員的平均起薪約落在2.7萬至3.5萬元，若無相關經歷，起薪往往更低，晉升也須多年累積。但《東森REGAL CLUB》大膽突破業界常態，開出5至7萬元的高起薪條件，不僅遠超市場行情，更設有「半年內升遷副店長、講師或管理職」的機會，並搭配集團專屬訓練課程、跨品牌資源共享，以及完善的內部福利制度，包括員工購物優惠、定期健檢補助、AI技能培訓等，打造出兼具專業與幸福感的工作環境。

▲▼東森REGAL CLUB擴大徵才　美容師起薪最高7萬。（圖／東森REGAL CLUB提供）

▲東森REGAL CLUB致力打造幸福職場環境，提供完整教育訓練與AI輔助系統，讓每一位美容師都能從零開始，邁向專業。

東森集團總裁王令麟表示：「我們希望打造的不只是美麗品牌，更是讓人才發光的舞台。」他強調，REGAL CLUB以績效導向為核心，提供清楚可見的升遷制度，讓每位員工在投入努力後都能看見成長與回報。

作為東森集團發展自然美事業的高端升級品牌，《東森REGAL CLUB》目前已於全台設立八大直營據點，服務內容涵蓋高效保養、專業美容與身心舒壓等面向。品牌亦積極導入智慧科技與AI應用，預計在未來三年持續拓點，拓展健康與美麗生活的版圖，打造融合科技與溫度的美學空間，為消費者提供「高效、安全、舒壓」三合一的尊寵體驗。

即日起，《東森REGAL CLUB》正式開放職缺報名，無論是對美容產業有興趣的社會新鮮人，或是渴望轉換跑道的職場工作者，只要具備熱情、願意學習，就有機會加入團隊、成為下一位高收入美容師。在景氣波動、就業市場競爭激烈的時代，REGAL CLUB以實際行動體現品牌信念——「人才，是企業最珍貴的資本」。

※東森REGAL CLUB & SPA美容師徵才

關鍵字：

REGAL, 東森集團, 王令麟, 美容師, 徵才, 高薪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力

愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力

公認「最難追星座Top3」公開！第一名面對感情謹慎、需要長期觀察

公認「最難追星座Top3」公開！第一名面對感情謹慎、需要長期觀察

CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

LOPIA高雄夢時代7／10開幕　連續5天和牛、豬五花特價 周杰倫戴帝舵對錶曬恩愛　昆凌巨鑽戒更搶鏡 「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己 買衣服沒變少能穿的卻越來越少？「80／20法則」拯救衣櫃 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連3天喝到小周末 最會逞強的三大星座！TOP 1把自尊心放首位　退讓就是失敗當然不行 凱特王妃火紅斗篷裝國宴吸睛　法國名牌裝上身迎法總統夫婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面