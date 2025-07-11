東森REGAL CLUB徵才不限經驗　美容師薪獎最高7萬起跳

▲東森REGAL CLUB美容師親切介紹保養產品特色，從服務到專業顧問角色轉型，展現品牌重視人才培育與職涯進階的核心理念。(圖／東森REGAL CLUB提供，下同)

消費中心／台北報導

在多數美容品牌因營運壓力面臨凍薪甚至裁員之際，東森集團旗下高端美學品牌《東森REGAL CLUB & SPA》逆勢宣布擴大徵才，釋出50名美容師職缺。不僅不限工作經驗、提供免費專業培訓，導入AI輔助與透明升遷制度，協助新人快速上手，打造穩健成長的職涯舞台，更開出「薪獎合計5至7萬元」的業界罕見高待遇，成功吸引大量職場新鮮人與轉職者目光。

根據市場調查，美業新進人員的平均起薪約落在2.7萬至3.5萬元，若無相關經歷，起薪往往更低，晉升也須多年累積。但《東森REGAL CLUB》大膽突破業界常態，開出5至7萬元的高起薪條件，不僅遠超市場行情，更設有「半年內升遷副店長、講師或管理職」的機會，並搭配集團專屬訓練課程、跨品牌資源共享，以及完善的內部福利制度，包括員工購物優惠、定期健檢補助、AI技能培訓等，打造出兼具專業與幸福感的工作環境。

▲東森REGAL CLUB致力打造幸福職場環境，提供完整教育訓練與AI輔助系統，讓每一位美容師都能從零開始，邁向專業。

東森集團總裁王令麟表示：「我們希望打造的不只是美麗品牌，更是讓人才發光的舞台。」他強調，REGAL CLUB以績效導向為核心，提供清楚可見的升遷制度，讓每位員工在投入努力後都能看見成長與回報。

作為東森集團發展自然美事業的高端升級品牌，《東森REGAL CLUB》目前已於全台設立八大直營據點，服務內容涵蓋高效保養、專業美容與身心舒壓等面向。品牌亦積極導入智慧科技與AI應用，預計在未來三年持續拓點，拓展健康與美麗生活的版圖，打造融合科技與溫度的美學空間，為消費者提供「高效、安全、舒壓」三合一的尊寵體驗。

即日起，《東森REGAL CLUB》正式開放職缺報名，無論是對美容產業有興趣的社會新鮮人，或是渴望轉換跑道的職場工作者，只要具備熱情、願意學習，就有機會加入團隊、成為下一位高收入美容師。在景氣波動、就業市場競爭激烈的時代，REGAL CLUB以實際行動體現品牌信念——「人才，是企業最珍貴的資本」。

※東森REGAL CLUB & SPA美容師徵才