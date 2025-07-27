趙今麥《櫻桃琥珀》仙氣初戀臉令人驚艷　私藏減肥5習慣公開

▲趙今麥。（圖／取自趙今麥小紅書，下同）

圖文／CTWANT

趙今麥在《櫻桃琥珀》中的仙氣與清瘦外型令人驚艷，讓人很難聯想她也曾飽受嬰兒肥與易胖體質困擾。她曾在節目中分享自己的減肥方法，靠著飲食控制、作息規律與運動習慣成功維持纖細體態。以下就整理出她的5大減肥習慣。

《櫻桃琥珀》趙今麥減肥方法：不吃太飽＋戒掉高熱量食物，搭配清淡飲食

趙今麥的飲食習慣十分克制，核心原則就是「每餐七分飽」，她甚至會把一顆包子分兩次吃。日常中，她完全避免油炸和高熱量食物，並用粗糧（如燕麥、紅藜）取代精緻澱粉，主餐則偏好綠葉蔬菜（如A菜、菠菜）與高蛋白來源（如雞蛋、鮭魚）。這樣的搭配不僅幫助減脂，也讓整體飲食更清爽無負擔。

《櫻桃琥珀》趙今麥減肥方法：無糖優格＋莓果抗氧化，養膚又養身

她也相當注重肌膚的內在保養，喜歡將無糖優格與莓果作為日常點心。草莓、覆盆莓、藍莓等水果富含維生素C與抗氧化成分，有助於淡化暗沉、預防痘痘，同時提升肌膚的光澤感。優格則富含益生菌，有助腸道健康、減少發炎反應，皮膚自然更穩定。

▲趙今麥喜歡將無糖優格與莓果作為日常點心。（圖／取自趙今麥小紅書、趙今麥微博）



《櫻桃琥珀》趙今麥減肥方法：每晚睡滿8小時，作息規律才瘦得快

趙今麥相信「睡得好比什麼保養都重要」。她強調想瘦一定不能熬夜，因為睡眠不足會擾亂荷爾蒙、影響代謝效率，讓人更容易水腫、囤脂。她每天努力維持8小時睡眠，早睡早起，不只體重控制得更好，連膚況也自然穩定、透亮。

《櫻桃琥珀》趙今麥減肥方法：有氧＋皮拉提斯，消水腫又雕塑線條

由於是易胖體質，趙今麥透過規律運動控制體態。她偏好深蹲、平板撐等居家核心訓練，也喜歡透過皮拉提斯訓練身體的柔軟與線條感。有氧運動則幫助她加速燃脂，讓臉部和四肢線條看起來更緊實、不浮腫。

《櫻桃琥珀》趙今麥減肥方法：大量喝水加速代謝，肌膚自然水潤Q彈

趙今麥皮膚白皙透亮，靠的就是「喝水」這件簡單卻常被忽略的事。她分享自己在拍攝現場都會帶著一大壺水隨時補充水分。喝水能促進代謝、幫助排毒，也讓皮膚維持充足水分與彈性，是她維持好膚質的關鍵之一。

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