5個減重必勝心法快筆記！　學會肚子餓還是心情餓很重要

▲健康減重是長期抗戰，設立目標時給自己一點彈性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想成功減肥，不只是少吃多動或是花大錢打瘦瘦針那麼簡單，還需要有正確觀念與穩定的行動力。以下是5個減肥必勝心法，幫助你事半功倍、持久瘦身。

#建立可持續的飲食習慣

極端節食雖然短期見效，但容易造成復胖與代謝下降。與其一昧地忌口，不如選擇「七分飽原則」與均衡飲食，多攝取蔬菜、蛋白質與高纖低GI的碳水，穩定血糖也能降低飢餓感。

#增加日常活動量

不必強迫自己每天重訓兩小時，其實「動得多」比「動得狠」更有效。能走路盡量就別騎車、飯後散步等，都是燃脂的關鍵。每週安排2～3次有氧+阻力運動，讓肌肉不流失、代謝率上升。

#正視壓力與情緒性飲食

許多減肥失敗的人，其實敗在壓力爆食。學會辨認「肚子餓」與「心情餓」的差別，壓力大時不妨以運動或深呼吸取代用食物排解情緒。

#穩定充足的睡眠

睡眠不足會讓飢餓激素上升、飽足激素下降，導致容易想吃高熱量食物。每天固定時間入睡、睡足7小時，有助控制食慾與體重。

#設定明確又實際的目標

不要追求「一週瘦3公斤」這種高壓目標。將減重拆分為小階段，如「每週瘦0.5公斤」，並記錄飲食與體重變化，有助維持動力。遇到停滯期也別放棄，給自己一點彈性與耐心。