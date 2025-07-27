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台北圓山一日散步美食路線！從炸蛋餅到小米甜甜圈　假日這樣吃剛剛好

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文／人物誌

說到圓山，大家第一秒想到的通常都是花博公園，假日總是能在這感受到滿滿的人潮。不過圓山除了這個人氣景點外，其實還藏著超多在地美食、巷弄老店和網美小店，每一家店都能吃到記憶中的味道與驚喜的創意。今天編輯就幫你畫出一條專屬圓山的散步美食路線，下個週末一起來圓山玩吧！

對了！還能安排一日小旅行，順道走訪臺北市立美術館，欣賞當代藝術展，接著再到國定古蹟保安宮與孔廟走一圈，感受老台北的文化底蘊。

第一站｜重慶豆漿：蛋餅界的王者，炸到剛剛好！

從圓山站步行約8分鐘，就能走到在地人最愛的早餐霸主「重慶豆漿」。這家店的炸蛋餅不是那種普通的軟皮，而是外皮炸到金黃酥脆、內裡仍保有滑嫩蛋香的口感，咬下去的每一口甚至都會有酥脆聲，初嚐時的驚喜感可說是滿分。

▲重慶豆漿是蛋餅界的王者。（圖／chou___jenny2.0）

而且他們的餅皮都是現點現桿。最經典的不只是炸得剛剛好，還有一個老饕都讚不絕口的銷魂秘訣就是菜脯，鹹香帶甜的味道，把蛋餅帶出了不同層次，配上白胡椒香，傳統的蛋餅也可以很有特色。

此外，搭配微甜豆漿，或來一碗鹹豆漿也是靈魂級組合，週末早起來吃個傳統美食，一整天心情都會很好！

第二站｜老麵店：70年的老味道乾拌麵與肉骨湯

吃完早餐可以順著保安宮方向前進。這附近的巷子裡藏著一間有70年歷史的傳奇小吃店「老麵店」。這裡主打的四醬乾拌麵，一定是喜歡傳統小吃的人會愛的。招牌四醬由芝麻醬、炸醬、鹽水以及油蔥豬油調配而成，乾麵的每一口都能吃到沾滿濃郁醬汁的味道。完美的比例與合理的價格，應該就是老麵店能屹立不搖的原因。

▲擁有70年歷史的傳奇小吃店「老麵店」。（圖／chou___jenny2.0）

另外，湯品推薦肉骨湯與餛飩湯，清爽又不失厚度的湯頭，配上一碗不膩又順口的乾麵，相信老麵店是許多在地人從小吃到大的回憶。

第三站｜大叔食事：日系手做暖心咖哩飯

走回圓山站附近，換個口味來點日式家常。「大叔食事」是一家低調卻有溫度的小店，店內裝潢簡約又溫柔，以白粉色調為主，配上店家可愛活潑的軟裝佈置，用餐氛圍舒適自在又帶有窩心感。

▲大叔食事。（圖／chou___jenny2.0）

他們主打唐揚雞咖哩飯、雞湯麵與健康舒肥系列便當，每一道都有其亮點。編輯個人喜歡的是豬排咖哩飯，外酥內軟的豬排加上起司，與溫和不嗆的咖哩醬的和諧度很高，而且還能免費續白飯和咖哩醬！真的是平日也會想來報到的那種暖心食堂。

第四站｜美濃泰涼：這不是泰式，是甜甜圈與香蕉冰的療癒時光

最後一站就用甜點畫下句點吧！隱藏於巷弄內的「美濃泰涼」，是IG的人氣打卡地標。這個名字雖然會讓人以為有泰國風情，不過其實它來自高雄美濃，是土生土長專賣在地點心的小店。

▲招牌小米甜甜圈。（圖／chou___jenny2.0）

招牌的小米甜甜圈有白糖、黑糖和椒鹽等多種選擇。每顆Q軟、酥脆又嚼勁十足，是那種會越嚼越香的甜甜圈。冰品也令人印象深刻，除了有美濃香蕉系列的清冰選擇外，他們的飲品也有添加香蕉清冰，別於一般的飲料是帶有淡淡的香蕉味，是夏日消暑的好選擇。

美濃泰涼不只好吃，整體裝潢配上街邊風格，拍照也可以很有文青感。下次來圓山時，一定不要錯過這間店！

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 圓山, 美食

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