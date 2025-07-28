fb ig video ETtoday search mobile

《母胎單身》姜漢娜皮膚發光、氣質高級網狂讚　「女神養成術」全解析

>

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

▲姜漢娜。（圖／取自k_hanna_ IG、netflixtw IG）

圖文／CTWANT

在Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰》中許多人都被主持人之一的姜漢娜所圈粉，她雖然外型是高冷美女，但私底下個性卻非常搞笑詼諧，還因為演出《步步驚心：麗》和人氣女神IU變成好閨蜜，這篇就要來感受姜漢娜私下保養心法，學會後你也能成為氣場開掛的自信女神！

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：從小練芭蕾，氣質與身段同步養成

姜漢娜5歲便開始接觸芭蕾，因此不僅塑造了她纖細修長的身形，也鍛鍊出優雅迷人的儀態。長年累積下來，讓她舉手投足間自帶氣質濾鏡，無論穿著正式禮服還是日常休閒風格，都能輕鬆展現名媛般的從容感。芭蕾不僅是她的身體訓練，更是魅力養成的第一步。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

▲姜漢娜5歲便開始接觸芭蕾。（圖／取自k_hanna_ IG，下同）

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：運動後立刻補水，內外都不能缺水

姜漢娜熱愛瑜伽與皮拉提斯，注重體態線條之餘，也特別強調運動後的「補水儀式」。除了大量補充水分維持代謝，她更習慣隨身攜帶保濕噴霧、護手霜與凡士林，在運動完立即為肌膚補水、鎖水，避免乾燥脫皮。這些貼心的保養小物早已是她健身包的固定班底。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：眼妝乾淨才有透亮肌

擁有無瑕美肌的姜漢娜，最重視的不是上妝，而是「卸妝」。她特別留意眼妝清潔，會使用棉花棒將睫毛根部與眼尾細緻卸除，防止殘留彩妝引起過敏或色素沉澱。這樣的細節，不僅避免暗沉眼周，也讓整體膚況保持透亮清新。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：精華液不只擦臉，脖子與手背也要養出光澤

雖然保養步驟不繁複，但姜漢娜對精華液的愛堪稱專業。她習慣在洗臉後第一時間塗抹精華液，並且從臉部延伸到頸部，用由下往上的手法按摩加強緊緻效果。就連手背也不放過，將多餘的精華均勻抹上，讓全身肌膚都充滿光澤與彈力，難怪鏡頭前的姜漢娜皮膚白到發光。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：多吃原型食物，身體與膚況同步變好

除了外在保養，姜漢娜在飲食上也秉持高標準。她偏好吃原型食物，例如蔬菜火鍋或牛排搭配大量蔬菜，不僅能攝取足夠蛋白質與營養素，也避免加工食品所帶來的負擔。這樣的飲食習慣，讓她維持輕盈體態之餘，膚況也始終穩定。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜「女神養成術」全解析！網友狂讚主持人皮膚發光、氣質高級讓節目畫面太好看

延伸閱讀
46歲吳速玲穿比基尼辣到逆天！公開「40+女生必學飲控菜單」：綠拿鐵、蛋白飲、高纖沙拉…照著吃不瘦也難！
蔡依林44歲近照瘋傳！私下模樣超級反差萌「根本18歲高中生」！
原始連結

關鍵字：

周刊王, 母胎單身戀愛大作戰, 姜漢娜, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5　天秤只是害怕衝突

心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5　天秤只是害怕衝突

室內濕氣太重　5招除濕方法生活更舒適

室內濕氣太重　5招除濕方法生活更舒適

DIOR全新水桶包超好看！陳庭妮用牛仔褲＋芭蕾舞鞋搭出自然魅力 最愛無理取鬧三大星座！TOP 1總是過度期待　一有落差就容易心態崩潰 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 來行天宮拜拜激推在地六間美食　必比登推薦也吃得到 台北圓山一日散步美食路線！從炸蛋餅到小米甜甜圈　假日這樣吃剛剛好 TIGER保溫杯推「全台19家咖啡館免費喝」　挺環保內外都有型 為什麼日本女生皮膚都這麼好？美容師提點8個護膚技巧不能不知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面