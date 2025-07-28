《母胎單身》姜漢娜皮膚發光、氣質高級網狂讚　「女神養成術」全解析

▲姜漢娜。（圖／取自k_hanna_ IG、netflixtw IG）

圖文／CTWANT

在Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰》中許多人都被主持人之一的姜漢娜所圈粉，她雖然外型是高冷美女，但私底下個性卻非常搞笑詼諧，還因為演出《步步驚心：麗》和人氣女神IU變成好閨蜜，這篇就要來感受姜漢娜私下保養心法，學會後你也能成為氣場開掛的自信女神！

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：從小練芭蕾，氣質與身段同步養成

姜漢娜5歲便開始接觸芭蕾，因此不僅塑造了她纖細修長的身形，也鍛鍊出優雅迷人的儀態。長年累積下來，讓她舉手投足間自帶氣質濾鏡，無論穿著正式禮服還是日常休閒風格，都能輕鬆展現名媛般的從容感。芭蕾不僅是她的身體訓練，更是魅力養成的第一步。

▲姜漢娜5歲便開始接觸芭蕾。（圖／取自k_hanna_ IG，下同）

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：運動後立刻補水，內外都不能缺水

姜漢娜熱愛瑜伽與皮拉提斯，注重體態線條之餘，也特別強調運動後的「補水儀式」。除了大量補充水分維持代謝，她更習慣隨身攜帶保濕噴霧、護手霜與凡士林，在運動完立即為肌膚補水、鎖水，避免乾燥脫皮。這些貼心的保養小物早已是她健身包的固定班底。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：眼妝乾淨才有透亮肌

擁有無瑕美肌的姜漢娜，最重視的不是上妝，而是「卸妝」。她特別留意眼妝清潔，會使用棉花棒將睫毛根部與眼尾細緻卸除，防止殘留彩妝引起過敏或色素沉澱。這樣的細節，不僅避免暗沉眼周，也讓整體膚況保持透亮清新。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：精華液不只擦臉，脖子與手背也要養出光澤

雖然保養步驟不繁複，但姜漢娜對精華液的愛堪稱專業。她習慣在洗臉後第一時間塗抹精華液，並且從臉部延伸到頸部，用由下往上的手法按摩加強緊緻效果。就連手背也不放過，將多餘的精華均勻抹上，讓全身肌膚都充滿光澤與彈力，難怪鏡頭前的姜漢娜皮膚白到發光。

《母胎單身戀愛大作戰》姜漢娜保養方法：多吃原型食物，身體與膚況同步變好

除了外在保養，姜漢娜在飲食上也秉持高標準。她偏好吃原型食物，例如蔬菜火鍋或牛排搭配大量蔬菜，不僅能攝取足夠蛋白質與營養素，也避免加工食品所帶來的負擔。這樣的飲食習慣，讓她維持輕盈體態之餘，膚況也始終穩定。

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