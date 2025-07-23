今年夏天最夢幻的「透明藍」登場　HUBLOT湖水藍寶石腕錶顏值與實力兼具

▲HUBLOT全球限量50只的Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶，4,244,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年夏季，高端腕錶圈再度掀起「透明藍」旋風。HUBLOT（宇舶）最新推出的 Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶，以如冰島藍湖般純淨的藍綠色澤結合全透明錶殼，成為眾多時尚藏家與高端風格玩家熱議的新寵。

靈感來自冰島藍湖（Blue Lagoon）夢幻又療癒的湖水色調，HUBLOT團隊成功研發出兼具高飽和度與抗UV特性的藍寶石材質，並經歷近900小時的製程，包括長達一個月的晶體生長、精密切割與多重拋光，讓整枚腕錶錶殼呈現出通透無瑕的質感，兼具結構與藝術性。

▲錶殼以湖水藍藍寶石打造，展現極致透明工藝與精密結構之美。

44毫米湖水藍藍寶石錶殼內部搭載品牌自製 HUB1280 UNICO 自動上鍊導柱輪計時機芯，不僅提供72小時動力儲存，還具備飛返計時功能。鏤空面盤設計展現內部結構運作的美感，搭配灰色鍍層與湖水藍色殼體產生清爽未來感，將科技與自然融為一體。

▲HUBLOT從從冰島藍湖汲取靈感創作Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶。

外型夢幻，性能實用。錶款防水達50米，搭載夜光指針與數字時標，低光源下依然清晰易讀。One Click快拆錶帶系統也讓日常造型切換更加便利，無論是商務場域或度假造型皆可輕鬆駕馭。

▲湖水藍色系錶殼與鏤空錶盤設計相互輝映，呈現Big Bang Unico系列的前衛視覺與機械魅力。

全球限量50只的稀有性，也讓這枚腕錶具備極高收藏潛力。對於喜歡設計感、講究細節、重視配戴體驗的消費者來說，它不只是時計，更是一件佩戴型工藝品。



無論你是正要購入人生第一只高級機械錶，還是在尋找與眾不同的夏日代表作，Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶無疑值得一試。