Burberry童裝縮小版風衣萌翻！連奢華格紋筆袋、書包也都準備好

記者鮑璿安／綜合報導

迎接開學季，Burberry以一場英倫童話揭開2025秋冬童裝系列序幕，將熟悉的校園日常轉化為風格語言，融合標誌性格紋、經典設計與童趣細節，展現迷你尺寸的英倫時尚，簡直可愛到失心瘋！





▲Burberry以一場英倫童話揭開2025秋冬童裝系列序幕。（圖／品牌提供）

本系列以實穿與美感並重為核心，重點單品如風暴藍色羊毛套頭衫，巧妙將倫敦地標大笨鐘化作圖案刺繡，搭配品牌字樣雲朵設計，為秋冬衣櫥注入故事感。另一焦點款式為泰迪熊主題系列，從奶油色針織連身服、刺繡毛衣到開襟外套，柔軟舒適的質地與俏皮圖案設計，捕捉童年溫柔瞬間。品牌標誌性的連帽風衣也直接變成縮小版，更體現造型的精緻度。





▲Burberry淡石色Thomas泰迪熊棉質混紡連身褲 TWD$16,800；Burberry風暴藍色大笨鐘羊毛套頭衫 TWD$19,500。（圖／品牌提供）

Burberry也延伸經典配件應用，格紋喀什米爾圍巾、燈芯絨長褲、中型後背包與輕量風衣，甚至是格紋筆袋都準備好了，讓孩子在校園與街頭間都能自在遊走，兼顧機能與風格。形象拍攝場景選在倫敦街區與公園間，融入放大鏡、筆袋、操場奔跑等趣味元素，小模特兒身著大人版經典輪廓的縮影設計，詮釋童裝不只是可愛，更是一種風格態度。

▲天后Rihanna 蕾哈娜帶著2個兒子Riot 與RZA一同登上電影首映紅毯。（圖／路透）





▲Riot 穿著 Dior 綠色羊毛 Bar Jacket、白色棉質襯衫、白色棉質 Delft 工裝短褲，並搭配白色絲質蝴蝶結領結 。（圖／品牌提供）





▲RZA 穿著 Dior 粉紅色棉質襯衫、綠色棉質工裝長褲、粉紅色絲質領帶，並搭配一雙黑色皮革 Dior Heir 牛津雕頭皮鞋 。（圖／品牌提供）







▲Jonathan Anderson執掌Dior後的首秀， 2026 夏季男裝系列 。（圖／品牌提供）

時尚圈將目光投向童裝，Jonathan Anderson執掌Dior後的首秀， 2026 夏季男裝系列的開場造型想必大家還歷歷在目，沒想到Jonathan已經準備好驚喜彩蛋環節，為蕾哈娜兒子打造了縮小版的童裝訂製服，完美還原秀服的Bar Jacket標誌性腰身西裝，搭配飄逸的多口袋寬褲，另一套也是延伸秀上概念設計的粉色襯衫，一看就知道是出自Jonathan之手的復古學院風。