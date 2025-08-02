FENDI厚底運動鞋成最新姐妹款　Jimmy Choo果凍平底鞋涼感滿分

圖文／鏡週刊

我們總容易把焦點放在衣服、包包上面，較少注意腳上的鞋款，然而，鞋子卻是最容易成為畫龍點睛的亮點，也常是小兵立大功的神器。今年夏季，包括涼透感的都會女鞋、充滿速度美的超跑聯名鞋履、或者想與閨密來雙姐妹鞋，通通都能找得到，在漫漫暑日裡，為自己的腳丫丫打扮一下吧！讓它們也有屬於自己的季節。

好姐妹約唱K

▲白色皮革厚底低筒鞋，NT$47,500。（FENDI提供）



女孩子一定都有這樣的小小心聲吧？想跟最要好的閨密，擁有一樣的姐妹物品，證明彼此的情誼。化身友情使者，以「BFF密碼破譯器」為核心概念詮釋的新款FENDI Match Platform系列運動鞋，5釐米厚底和可拆卸迷你飾釦，既能詮釋個性風格，也為穿搭增添創意與趣味。約一下好姐妹吧，手牽手一起去買姐妹鞋款！

▲粉紅色FENDI Match運動鞋的貂毛細節好令人心動，NT$47,500。（FENDI提供）

▲綠色皮革厚底低筒鞋，NT$47,500。（FENDI提供）

為限量款點頭

▲今年是Belle Vivier問世60週年。Belle Vivier銀色山羊皮鑽釦瑪莉珍鞋，NT$50,700。（迪生提供）



鞋款百百種，怎麼挑選是門學問，不過如果有「限定」「台灣專屬」這種特殊品項，那絕對不能錯過的啊！今年是Roger Vivier進駐台灣15週年、以及經典鞋款Belle Vivier問世60年，因此限量版本的迷你水晶Pilgrim鑽釦Belle Vivier、以及共3款台灣15週年限定款Viv' Skate，完全是這個夏日的新鞋首選。

▲Belle Vivier小羊皮鑽釦奶油白瑪莉珍鞋，NT$50,700。（迪生提供）

▲台灣限定款Viv' Skate白色小牛皮摩卡棕釦休閒鞋。NT$36,800。（迪生提供）

▲台灣限定款Viv' Skate黑色小牛皮白釦休閒鞋。NT$36,800。（迪生提供）

上腳就知有料

▲Jimmy Choo Jelly果凍平底鞋呼應今夏潮流。湖水綠色果凍飾水晶平底鞋，NT$15,800。（藍鐘提供）



看到Jimmy Choo Jelly果凍平底鞋，心中只有一個感想：這才是夏天嘛！這款今年夏季的全新鞋款，鞋面以品牌本季標誌性的Sangallo鏤空刺繡為靈感，營造穿透視覺，搭配雪酪般的柔和色彩，突顯降溫凍感；加上同色系水晶踝帶上鑲有12至14顆晶瑩剔透水晶的精緻度，正是一雙穿上就能散發樂趣、時尚又舒適的都市女孩鞋履。

▲Jimmy Choo果凍飾水晶平底鞋，顏色充滿溫柔凍感。各NT$15,800。（藍鐘提供）

▲Jimmy Choo烟灰色果凍飾水晶平底鞋。NT$15,800。（藍鐘提供）

極速提筆下訂

▲TOD'S與義大利超跑品牌Lamborghini合作系列，採限時限量販售。（迪生提供）



人生是殘酷的，但是在現實世界裡，我們還是可以找到意外的小確幸；例如買不起藍寶堅尼跑車沒關係，總可以買雙鞋吧？TOD'S與Lamborghini兩個同鄉各自跨出時尚與超跑的世界，攜手合作，推出無性別的多色豆豆樂福鞋與休閒鞋系列，並以巡迴展示活動的方式限時限量販售。異業結盟的驚豔處，在於超跑的塗裝美學、管狀結構設計，成為樂福鞋的靈感來源；Y形日行燈與豆豆鞋的大顆粒，則在鞋底展現力與美的平衡，這極具動態感又優雅的聯名鞋款，必須下手！

▲TOD'S for Automobili Lamborghini藍色休閒鞋。NT$32,500。（迪生提供）

▲TOD'S for Automobili Lamborghini合作系列推出無性別的多色鞋款。各NT$32,500。（迪生提供）

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