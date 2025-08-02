日系眼影又紅回來了！黛珂、RMK秋色眼影「高級感」直接封神

▲秋色眼影盤。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

如果說今年秋天的眼妝只能選一盤，那絕對會是來自日系的黛珂、RMK與ADDICTION。三大品牌這一季都不約而同回歸本質，讓眼影不只是上色工具，而是「氣質濾鏡」一抹即高級，讓眼神瞬間變得有故事。

黛珂裸光訂製眼彩盤：宛如融進肌膚般的自然原生高級感

黛珂的裸光訂製眼彩盤，簡直就是低調派的眼影天花板！它的色調並不追求浮誇搶眼，而是強調與膚色「無縫融合」，彷彿天生就有這雙深邃眼眸。每一盤都以原生膚色為基礎設計色階，透過透明、柔霧與光澤三種質地交織，層層堆疊出細緻漸層，勾勒出不費力的立體輪廓。

▲黛珂裸光訂製眼彩盤 全7色／1,650元。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

更厲害的是，它的粉體不僅細滑服貼，還加了黛珂招牌的3D保濕成分與美容植萃，妝效不僅持久、不暈染，眼周還會有微微潤澤的光感；搭配上米棕、珊瑚、紫灰等多款自然色調，無論想走氣質系還是日雜感，這盤都能完美駕馭。

▲#02 little teddy bear是知性氣息的米黃色Ｘ咖啡色，也是OL必收的日常百搭色。（圖／吳雅鈴攝）

▲小編最愛#05 Tailored Tweed的霧面紅色調，很有優雅女人味。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

RMK立體調色眼盤&無拘單色眼影：一抹畫出夜色氛圍感

RMK 2025秋季以「The Nocturnal Whispers」為主題推出全新彩妝系列，而這次的眼影絕對是整體妝容的靈魂！眼影盤部分推出兩款限定新色，融合冷暖調的多變色彩與偏光珠光，讓每個角度都藏有不同情緒，像是水晶藍綠、極光白、酒紅紫羅蘭等搭配組合，營造出如夢境般的層次感，擦在眼皮上簡直像是在說一段夜晚的故事。

▲RMK立體調色眼影盤#EX-14、#EX-15／2,150元。（圖／品牌提供）

而如果你熱愛單色光澤感，RMK這次的「無拘單色眼影」也不能錯過！全新兩色EX-03與EX-04主打高光燦質地，從紫到藍再閃粉的變幻效果，能單擦當眼妝主角，也能點綴在眼影盤之上拉出層次。最迷人的是，它的閃爍不是大粒浮粉，而是一種與肌膚同步呼吸的「內建光感」，讓眼神充滿戲劇張力又不會高調得太過頭。

▲RMK無拘單色眼影#EX-03、#EX-04／1,000元。（圖／品牌提供）

ADDICTION絢癮無邊際眼采：用60色演出專屬你的情緒劇場

ADDICTION全新推出的單色眼影系列，像是邀請妳走進彩妝師的內心劇場，用紀錄片視角重新定義「眼影」這件事！由彩妝總監KANAKO親自打造，以攝影棚實景為靈感，捕捉每一個讓人怦然心動的色彩瞬間，推出高達60色的經典色系，每一色都像一幀劇照，替日常妝容注入戲劇張力。

▲ADDICTION絢癮無邊際眼采 全60色／640元。（圖／品牌提供）

這系列分為5種質地，從霧面、珠光、鑽石光到裸光、水潤光，每一款都能精準詮釋你的當日情緒，因為特別採用高密著Skin Melt Technology技術，加上玫瑰果油與天然植萃，不只服貼不卡粉、還有保濕效果，不管你今天想當清冷導演、慵懶女主角或復古影后，這系列都能幫你「Edit Your Mood」，把妝感變成自我風格的延伸。

▲5種不同質地Ｘ60色豐富色選，妳可以任意自由疊擦，創造屬於自己的專屬色。（圖／翻攝自小紅書）

▲隨著眼彩上市，也同步推出1色、2色、4色的3種款式眼采盒，方便你外出隨身攜帶。（圖／翻攝自小紅書）

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