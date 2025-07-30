fb ig video ETtoday search mobile

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧　清新、甜辣通通有

>

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

▲李蘭迪。（圖／李蘭迪微博，下同）

圖文／CTWANT

最近熱播的古裝劇《朝雪錄》火力全開，由李蘭迪、敖瑞鵬領銜主演，改編自小說《權寵之仵作醫妃》，主打懸疑探案、權謀鬥智，再加一點中式美學點綴，不走傳統戀愛套路也一樣能讓觀眾欲罷不能。而女主角李蘭迪在劇中是動腦又動手的神醫＆仵作，而戲外的她則擁有超會穿衣的實力派身份，這次就來看看李蘭迪舒適但精緻的夏日私服穿搭技巧！

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

▲《朝雪錄》熱播中。（圖／《朝雪錄》微博）

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：全白穿搭，視覺好降溫

李蘭迪的夏日穿搭偏好乾淨色調、俐落剪裁，這套全白穿搭，簡直是夏日降溫範本。白色無袖綁帶V領上衣剪裁俐落，V領微露鎖骨小心機，下半身選擇同色系短褲，順色搭配一氣呵成，視覺拉長腿部比例，清爽又顯高，像是走進街頭的氧氣女主。再搭個編織包或涼鞋，一秒切換成度假模式！

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：檸檬黃上衣＋長裙，比例修長又仙氣滿分

李蘭迪這套超適合夏天的檸檬黃套裝，讓她仙氣飆滿分！檸檬黃細肩帶抓皺上衣、微甜不膩，抓皺設計讓版型更有立體感，再加上細肩帶小露香肩，恰到好處的清涼感滿分。搭配的同色系抓皺長裙則是整套穿搭的氣質放大器，裙身的皺褶設計讓飄逸感多了點律動，走路自帶風，還很會修飾比例。同色搭配也讓整體造型看起來更俐落又不失層次。

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：長版上衣＋牛仔褲，層次感十足

李蘭迪這套私服直接將甜美和率性同框！白色V領細肩帶長版上衣是整體的視覺亮點，V領小露鎖骨、細肩帶加分氣質，衣襬的抓蓬設計造型更活潑，率性中帶點青春感。下身搭配一條簡約直筒牛仔褲，剛剛好平衡了上半身的浪漫氣場，鬆弛感來自比例拿捏得宜，休閒又不失俐落感。

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：繞頸針織背心＋牛仔裙，又甜又辣

李蘭迪這套穿搭，滿滿的夏日青春戀愛感！紅色櫻桃圖案繞頸針織背心，小露香肩剛剛好，櫻桃圖案不只可愛，是甜而不膩的視覺主角，青春感瞬間爆棚。下半身搭配一件深色牛仔裙，讓整體造型不會過於甜美，反而更顯層次與質感。腳踩的紅色球鞋正好和上衣呼應的時髦小巧思，甜辣感直接拉滿。

《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧，清新、減齡、甜辣通通有

延伸閱讀
他便當店買「雞菲力」一臉問號　一票人解答了
哥哥偷已故妹妹戒指求婚女友　她爆氣對質！媽竟也不挺
原始連結

關鍵字：

周刊王, 朝雪錄, 李蘭迪, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品 安格斯12星座一周運勢7／28-8／3　雙子少點情緒發言、巨蟹感情開外掛 汐止遠雄廣場免門票「海洋戲水樂園」　打水仗、找寶藏成放電熱點 來都來了！失敗也要硬撐的星座　TOP 1無法忍受不完美，只好咬牙做到底 每天花18分鐘能讓心靈更平靜　給小事就容易焦慮的人 蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款 典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面