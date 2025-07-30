《朝雪錄》李蘭迪會查案也懂穿！私服顯瘦顯高技巧　清新、甜辣通通有

▲李蘭迪。（圖／李蘭迪微博，下同）

圖文／CTWANT

最近熱播的古裝劇《朝雪錄》火力全開，由李蘭迪、敖瑞鵬領銜主演，改編自小說《權寵之仵作醫妃》，主打懸疑探案、權謀鬥智，再加一點中式美學點綴，不走傳統戀愛套路也一樣能讓觀眾欲罷不能。而女主角李蘭迪在劇中是動腦又動手的神醫＆仵作，而戲外的她則擁有超會穿衣的實力派身份，這次就來看看李蘭迪舒適但精緻的夏日私服穿搭技巧！

▲《朝雪錄》熱播中。（圖／《朝雪錄》微博）



《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：全白穿搭，視覺好降溫

李蘭迪的夏日穿搭偏好乾淨色調、俐落剪裁，這套全白穿搭，簡直是夏日降溫範本。白色無袖綁帶V領上衣剪裁俐落，V領微露鎖骨小心機，下半身選擇同色系短褲，順色搭配一氣呵成，視覺拉長腿部比例，清爽又顯高，像是走進街頭的氧氣女主。再搭個編織包或涼鞋，一秒切換成度假模式！

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：檸檬黃上衣＋長裙，比例修長又仙氣滿分

李蘭迪這套超適合夏天的檸檬黃套裝，讓她仙氣飆滿分！檸檬黃細肩帶抓皺上衣、微甜不膩，抓皺設計讓版型更有立體感，再加上細肩帶小露香肩，恰到好處的清涼感滿分。搭配的同色系抓皺長裙則是整套穿搭的氣質放大器，裙身的皺褶設計讓飄逸感多了點律動，走路自帶風，還很會修飾比例。同色搭配也讓整體造型看起來更俐落又不失層次。

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：長版上衣＋牛仔褲，層次感十足

李蘭迪這套私服直接將甜美和率性同框！白色V領細肩帶長版上衣是整體的視覺亮點，V領小露鎖骨、細肩帶加分氣質，衣襬的抓蓬設計造型更活潑，率性中帶點青春感。下身搭配一條簡約直筒牛仔褲，剛剛好平衡了上半身的浪漫氣場，鬆弛感來自比例拿捏得宜，休閒又不失俐落感。

《朝雪錄》李蘭迪私服穿搭：繞頸針織背心＋牛仔裙，又甜又辣

李蘭迪這套穿搭，滿滿的夏日青春戀愛感！紅色櫻桃圖案繞頸針織背心，小露香肩剛剛好，櫻桃圖案不只可愛，是甜而不膩的視覺主角，青春感瞬間爆棚。下半身搭配一件深色牛仔裙，讓整體造型不會過於甜美，反而更顯層次與質感。腳踩的紅色球鞋正好和上衣呼應的時髦小巧思，甜辣感直接拉滿。

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