不是天生！靠5招養成「體香體質」　體香膏、衣物香氛噴霧是入門神器

▲養成體香體質的5個小習慣一定要學會。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

有沒有一種人，你一靠近她就覺得「好香」，不是香水味濃烈那種，而是像剛洗完澡、像曬過太陽的衣服、像春天的風—這就是傳說中的「體香體質」。

但真相是，大多數女生其實不是天生香，是靠後天這幾個關鍵習慣，默默養出來的！尤其進入濕熱夏季，流汗、悶黏、油味殘留，全都是香味管理的敵人，想要「轉身就留香」又自然不刻意，以下這5個小習慣妳一定要學會。

1.香味從源頭開始：體香膏打造「你本人就香」感

有在偷偷研究香氛的都知道，MALIN+GOETZ的體香膏幾乎是體香控的入門神器！它不含鋁鹽與酒精、合成香料，是選用天然玉米澱粉來當作天然濕氣吸收劑之外，今年的年度限定香味還是100%純天然玫瑰香氣，質地清爽、無負擔，擦上後就像你原本體質就會散發溫柔花香，早上出門前擦一下，甚至運動完也能補香不尷尬，是妳香氣養成的起點。

▲MALIN+GOETZ玫瑰體香膏 73g／850元。（圖／吳雅鈴攝）

2.對抗汗味尷尬：沁涼噴霧瞬間Reset體感＋香感

夏天一熱身體容易悶黏又有異味，這時你需要的不是濃香水，而是像東京生活保養品牌AHRES的沁涼身體香氛噴霧，它的薄荷醇成分可以瞬間降溫，搭配百香果、佛手柑與百合的果香調，清爽卻不刺激，像把你整個人丟進冷氣房般舒服，隨手一噴，解熱、添香一次搞定。

▲AHRES沁涼身體香氛噴霧 45ml／780元。（圖／吳雅鈴攝）

3.吃完燒烤也不怕？織品香氛噴霧幫你把衣服變香

有時候香水噴再多也沒用，尤其妳剛吃完火鍋、燒烤，全身油煙味怎麼辦？這時香味控會偷偷用的，是來自瑞典的Actof Caring織品香氛噴霧，它是以天然鋅鹽來消除布料中的難聞味道，直接噴在衣物上，能有效吸附殘留氣味，瞬間變清新。兩款香氣「橙花」與「無花果」都很自然溫柔，除了身上穿的衣服，窗簾、床單等織品也適用，連家裡也能香香的。

▲Act of Caring織品香氛噴霧100ml／1,450元。（圖／吳雅鈴攝）

4.情緒香養成術：讓香氣從妳的氣場滲透出來

想真正做到「香得不著痕跡」，不能只靠外在，還要從情緒與節奏同步管理！像IPSA全新推出的平衡保養調香凝膠，就不是一般香水，而是專為調節身心節奏設計的香氛保養品，早上可以抹上AWAKE#醒醒瓶提振精神、晚上抹REST#懶懶瓶幫助放鬆入睡，香味透過脈搏與體溫釋放，讓妳24小時都香得很剛好，還能穩定情緒、舒緩壓力，真正做到香氣X氣場合一

▲IPSA平衡保養調香凝膠運用「脈搏跳動活化香氣」的科學原理，將凝膠點於脈搏後，以體溫喚醒香氣分子層層綻放，如同心跳節奏帶動香氣呼吸。（圖／品牌提供）

▲輕盈凝膠質地與按壓式瓶身設計，方便隨身攜帶，無需擔心液體外溢或噴灑的困擾。（圖／品牌提供）

5.想留住香味，得先從「潔淨膚觸」打底！

臉部與頸後這些香氣常駐點，如果肌膚堆積了汗水、皮脂與老廢角質，不只會影響氣味附著力，還可能讓香氣混雜出不舒服的味道！這時就需要靠ORBIS的「煥亮拋光爽膚水」幫忙重置氣味起點，它添加植物性AHA與瞬效淨膚成分，能溫和代謝臉部與頸部殘留的髒污，洗臉後輕輕一拭，膚觸立即清爽潔淨，就像肌膚重開機；搭配自然柑橘＋薰衣草香調，讓你在保養時也同步進行「味道校正」，後續再補上香氛產品，香氣會更乾淨、更貼膚、更持久。

▲ORBIS煥亮拋光爽膚水 200ml／750元。（圖／品牌提供）

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