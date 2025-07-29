58歲妮可基嫚美顏心法太鬆弛！林心如把萬元乳霜當日常天天擦

記者李薇／台北報導 圖／loveruby_official IG、品牌提供

在這個講求自我實現與身心和諧的時代，女性的美不再由年齡劃界，更不受社會期待框限，而是一種源自內心的選擇與態度，不迎合、不將就，而是忠於自我、優雅綻放，兩位跨世代女性代表林心如與妮可·基嫚，更是用全新的態度，看待年齡與肌膚狀態，滿滿的鬆弛感更是展現全新美的定義。

林心如保養心法：年齡不應該被隱藏，而是被看見、被珍惜的。

明年即將邁入50歲的林心如在邁入新階段，她表示，很期待明年能夠為自己多做一些「以前沒空做，但一直很想做」的事，比如去不同國家旅行、劇本創作、多陪伴家人，這些在過去比較忙碌的時候都只能擠出時間，現在希望可以把節奏放慢，更多時間感受生活。

面對全新的人生階段，許多人都會有各種焦慮，尤其是「容貌」，絕對是最淺而易見的困擾，對此，林心如認為，「現在的我比年輕時更清楚自己要什麼，也更能接受那些不完美的樣子。」而且保養觀念已經不只是「有醫美就好」，真正有效的抗老是日復一日的堅持，「赫蓮娜電音雙波黑繃帶對我來說就是能天天擦、又能延續醫美效果的保養」。

妮可·基嫚的保養心法：我相信，美，是一種讓人更勇敢的力量。

身為國際巨星的奧斯卡影后妮可·基嫚不僅是在電影備受肯定，每每出席各大時尚紅毯更是美出天際，即使已經58歲、快要60歲，完美的體態以及深邃五官更是讓她美得越來越有質感；甚至用行動支持多元平權，參與少數族群角色飾演或女性導演作品等等，不畏懼世人的流言蜚語，勇敢做自己，忠於自我的信念。

對於美麗妮可·基嫚也有獨到的解讀，她表示，「我一直相信，真正的美，是在生活中選擇忠於自己、擁抱改變。」在好萊塢閃閃發光的她也受到肌膚之鑰之邀，成為全新品牌大使，持續將美麗光芒帶進每個女性心中。