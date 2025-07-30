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把5樣東西移出浴室　空間立刻變得更療癒

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▲浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲因居住空間越來越小，浴室也因此被壓縮，保持清爽很重要。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在居住空間越來越小的趨勢下，第一個被壓縮的自然是浴室，但浴室又是生活中很重要的地方，狹小空間若再加上累積的物品，真的會讓人壓力很大，美國生活網站《apartmentt herapy》就提到，有些物品看似必需品，事實上真的沒這麼重要，5種用品將它移出浴室，看起來會馬上清爽很多，心靈療癒程度絕對大過物質享受。

過時的用品
所謂過時用品就是已經不符合現在的使用方式的商品，像是護膝、收縮套，還有一些醫療商品，像是已經不用好久的軟膏、不知存放多久的藥丸、甚至是已經過期好幾年的凡士林等等，雖然它們看起來好好的，但實際上已經不合用（或是不敢用），就直接處理掉。

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

囤貨
許多人把浴室當成囤貨倉庫，一次買的3罐磨砂膏、團購的洗髮精、特價的沐浴乳等等，有時候磨砂膏可能還買不同品牌來囤之類，事實上浴室的溫度經常變化，忽冷忽熱加上潮濕的空間實在不適合堆放囤貨，盡量精簡購物學會適可而止。

▲▼化妝品,保養品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

美髮工具
美髮工具通常很佔用空間，而一般人的造型通常不會天天改變，意思是直髮的人不會每天都想把自己的頭髮弄捲，這時放一個大大的捲髮器在浴室就是占位，浴室應該擺放的美髮工具是幾乎天天需要使用的產品，梳子、髮帶、平板夾或捲髮夾。

▲化妝品（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

過期的化妝品
當你開始對某一種妝容感到厭倦，而且已經很久沒化，就該清理並更換成現在在用的化妝品，像是藍色眼影、紅色睫毛膏之類，或是使用期限已經過期，你每次拿出來想使用都有點疑慮的產品，只要有任何一絲「這還可以用嗎？」的想法，就應該把它清出浴室。

▲▼化妝品,保養品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不適合的收納物品
很多人會購買一些收納小盒、收納架來整理浴室，但很有一半機會會變成越來越亂的結果，因為浴室小物很多都是化妝品、瓶瓶罐罐等，加上櫃子深度比較窄，不合用的狀況很高，導致變成收納災難，如果所謂的收納架真的用得很不順手，乾脆移去別的地方用，精簡浴室物品才是最根本的作法。

關鍵字：

浴室, 整理, 生活, 美學, 清爽

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