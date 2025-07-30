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斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

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▲▼搬家,打包,整理,裝箱。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲定期清理居家物品很重要，但有些小物可以留著。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然極簡風與斷捨離風潮當道，但即便是專業整理師也承認，有些東西真的值得留下。Life Organized創辦人，也是《有條理媽媽的秘密》作者Barbara Reich就表示，一些物品出於實用性或情感價值，在空間允許的情況下，保留反而更聰明。

▲▼螺絲、螺帽、零件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

工具組
不管你是不是「動手型」的人，像是錘子、螺絲起子、扳手、螺絲釘子這些基本工具總有用得上的時候。無論是裝傢俱、掛畫或處理簡單修繕，工具派得上用場。生活網站Jane’s Addiction Organization創意總監Stephanie Greenberg建議，有牆面的空間可用掛板收納，否則工具箱或儲物籃也行。記得把小零件分類裝入塑膠盒，並清楚貼上標籤。

▲▼生日,慶生,生日蛋糕,蠟燭。（圖／取自免費圖庫pexels）

生日蠟燭
Reich強調，生日蠟燭這種小東西雖不常用，但體積小、不占空間，真的不該丟。尤其在最後一刻才發現沒蠟燭時，會感謝自己有留下它們。可放置於廚房或儲藏室的透明盒中，方便隨時取用。

▲▼挑雨傘心理測驗，秒測你的壞脾氣指數 。（圖／Unsplash）

雨傘
雨傘易壞、易丟，保留幾把放門口或車上很實用。Reich建議購買雨傘桶放在玄關，也兼具美觀與便利。她也提醒每台車可放一兩把，免得遇雨手足無措。

▲▼萬聖節,南瓜。（圖／Unsplash）

節慶裝飾與萬聖節服裝
每逢節日，像是聖誕燈飾、萬聖節裝扮，都能為空間與氣氛加分。Greenberg表示，節慶裝飾既昂貴又富情感價值，年年重買太浪費。而成人款的萬聖節服裝，如西部派對的牛仔帽或20年代風洋裝，也可保留應付未來派對。居家整理公司NEAT Method Toronto創辦人也Jen Rowe建議，只需精選幾件實用款，集中收在標有「裝扮服飾」的收納箱裡即可。

▲手機，耳機。（圖／免費圖庫pixbay）

飛機附贈的耳機
若你常搭飛機，會知道忘記帶耳機得再花錢買一副有多麻煩。Reich建議每個行李箱都備一副，體積小不占空間，又能省臨時開銷。

▲▼喝水,水杯,水。（圖／翻攝自pixabay）

復古杯盤器皿
破了幾件也無妨，Greenberg鼓勵將復古或收藏性的餐具、酒杯混搭使用，打造獨特風格餐桌。「就算不是成套，也能創造迷人的桌面風格」，她說。收納建議放在日常取用的櫃子裡，提醒自己記得使用它們。

▲杯子 。（圖／pixels）

情感物品
舊照片、票根、信件等紀念物不是「垃圾」，而是值得保留的回憶。Reich建議可將它們做成相簿；Greenberg則推薦數位化備份，有些公司如Legacybox.com等都可協助完成。若要保留實體照片，Rowe建議使用專用相片收納盒，保持整齊並延長保存壽命。

關鍵字：

整理, 生活, 物品, 建議, 收納

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