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說流行／千禧經典Balenciaga機車包升級！橫向腋下包、Bella Hadid曬麂皮款

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記者鮑璿安 ／專題報導

在Y2K熱潮與復古美學持續蔓延的潮流之下，Balenciaga將一代傳奇經典機車包Le City再次帶回鎂光燈焦點。誕生於2001年的Le City系列，以柔軟皮革、鉚釘皮繩、搖滾感十足的廓型與實用空間，橫掃時尚界並成為許多名人與It Girls日常穿搭中的標誌性單品。如今，品牌以嶄新姿態重新演繹這款經典設計，讓根植於你我記憶中的Le City包再度風靡時尚圈。

一場機車包的美學革命

Balenciaga近年來佳作連發，無論是Le Cagole和Neo Classic包款都以前衛姿態擄獲了不少時尚愛好者，而在這一票眾多新包款背後，難以取代的是機車包Le City的不朽地位，如品牌代名詞般的「Le City」初登場於2001年，由 Nicolas Ghesquière 設計，是當年時尚極繁主義浪潮中的一抹神祕革新，成為千禧年代的夢幻包款。相較於傳統名牌包的結構感與硬挺設計，Le City的柔軟羔羊皮、包角鉚釘、皮繩拉鍊等細節，創造出既叛逆又摩登的個性。它不僅是機能與設計的融合，更象徵了一種態度，灑脫不羈、自由靈魂的都會女性。

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲新世代超模Bella Hadid以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風 。（圖／品牌提供）

承載時尚圈的「包型復興運動」，Balenciaga在2025秋冬款式之中不僅完整還原了Le City的25片皮革拼接結構與手工細節，更進一步導入Arena羔羊皮與Palladium Vibrato飾件，為經典注入當代光澤。標誌性的設計包含，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘、包款的內外口袋，以及歷久不衰的獨特光澤皮革表面，呈現雋永之美。手柄與肩帶則採用多層皮線編織而成，展現品牌一貫高超的皮革工藝。更一次帶來多款尺寸與色選滿足不同風格與場合，從通勤實用到街頭時髦一應俱全。

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲Kate Moss以豹紋外套搭配黑色Le City包現身機場街拍 。（圖／品牌提供）

Le City之所以能夠跨越世代流行不墜，離不開眾多時尚Icon的親身演繹，Kate Moss以豹紋外套搭配黑色Le City包現身機場街拍，奠定其在超模與搖滾之間的叛逆符號。而新世代超模Bella Hadid則以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風，證明這款包依舊是新世代的時尚語言。

新季推薦三款焦點包

1. Le City Medium 駝色麂皮肩背手提包（TWD. 91,900）

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY BAG MEDIUM IN CAMEL 駝色麂皮肩背手提包TWD. 91,900 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Le City Medium 駝色麂皮肩背手提包是Bella Hadid的欽點款式，完美融合Y2K復古情懷與當代高級皮件美學，選用質地細膩的柔軟麂皮材質，低調霧面質感替經典機車包輪廓注入一絲溫潤氣息，使整體造型更顯慵懶、率性卻不失摩登態度。

2. Le City Bag East-West 杏色肩背包（TWD. 75,750）

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY BAG EAST WEST 杏色肩背包 TWD. 75,750。（圖／品牌提供）

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY BAG EAST WEST 黑色肩背包 TWD. 75,750。（圖／品牌提供）

絕對要推薦入手全新的Le City Bag East-West款式，採用俐落橫長線條設計，橫向拉長整體視覺比例，融合極簡與街頭感，搭配上溫柔迷人不搶戲的杏色，是腋下包愛好者的必收單品之一。

3. Le City Medium in Silver 銀色肩背手提包（TWD. 94,900）

▲▼ 千禧經典Balenciaga機車包升級 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY BAG MEDIUM IN SILVER 銀色肩背手提包 TWD. 94,900 。（圖／品牌提供）

未來感爆棚的銀色版本也是不能錯過的存在，色澤上更顯皮革紋理，搭配經典鉚釘與皺褶皮革，閃耀卻不浮誇，完美融入日常穿搭。

看更多話題包款

比利時國寶品牌的Delvaux，全新 Pin Twist 手袋延續了經典的設計語彙，加入更多靈活轉換的細節，最具代表性的特色便是可調式的雙肩帶設計，讓使用者可依照場合或穿搭需求變化，除了短背、長背、斜背、肩背或手提等，創新加入了可拆卸的「D」形金屬鍊條，品牌Logo符碼變成了低調的肩帶，變長變短全看個人喜好，可以如同幸運餅乾一樣向上收起、亦可將肩帶當成垂墜吊飾，數一數竟然有多達10種不同搭配方式，更為日常造型注入一絲玩味與華麗感。

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ 邵雨薇、宋芸樺拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Pin Twist 共推出六種配色從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

說流行, Balenciaga, 機車包, LeCity, 復古

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