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最不懂避嫌星座Top 3 ！第一名純友誼是擋箭牌　戀愛後界線感失蹤

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▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲最不懂避嫌星座Top 3 。（示意圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

在戀愛中，適度的界線感不僅是尊重彼此，更是維繫感情的基本原則，然而有些星座一旦談起戀愛，卻常常「搞不清楚狀況」，不小心踩線，讓另一半默默吃醋卻無處發作。究竟是天性太熱情？還是自認無心所以毫無自覺？以下是「戀愛後最不懂避嫌、不擅長跟異性保持距離」的星座Top 3，小心你的對象榜上有名！

Top 1：雙魚座

雙魚座是處處留情的代表之一，天生社交力十足、異性緣爆棚，他們對任何人都可以親切自然、話題滿點，不分男女、也不太會因為談戀愛就有所收斂，對雙魚來說，「我只是朋友多」、「這沒什麼啊」是常見心聲，卻可能讓另一半充滿不安與懷疑。尤其他們喜歡即時的刺激與新鮮感，一時興起的訊息互動、開玩笑的肢體碰觸，往往讓旁人誤會，當事人卻渾然不覺。

Top 2：射手座

射手座一向嚮往自由灑脫，對「避嫌」這件事常覺得太矯情。對他們來說，與異性好友吃飯、單獨出遊只要光明正大、沒有越界就沒什麼大不了。但這樣的態度，在戀愛關係中卻極容易引爆爭執，射手座不喜歡被監控或限制行動，卻常在無意中讓另一半陷入「我是多餘的」焦慮感。他們可能不是不愛你，只是還沒學會「在關係中調整自己的邊界」。

Top 3：天秤座

優雅得體、人人緣好的天秤座，是社交場合中的人氣王。他們對人親切有禮、講話得體自然，總是給人很會照顧人的印象。但也因為如此，他們常讓曖昧邊界變得模糊難辨，面對異性朋友的請託不懂得說「不」，有時即使感情穩定，仍讓另一半感受到一絲不確定與委屈。天秤不想得罪人，但也容易不自覺忽略戀人的情緒需求。

 ►「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

關鍵字：

星座, 天秤座, 運勢, 雙魚座, 射手座

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