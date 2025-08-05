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《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變古偶女神　瘦身菜單公開每餐都有豆腐

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《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

▲李蘭迪減重12公斤。（圖／李蘭迪微博、取自《夢回》畫面）

圖文／CTWANT

在《朝雪錄》中大放異彩的李蘭迪，以清新的巴掌小臉和絕美古裝妝容驚豔觀眾。但她也曾經因嬰兒肥與雙下巴被質疑不上鏡，為了轉變自己、呈現最好的狀態，她憑藉強大自律力從55公斤瘦到43公斤，成功減重12公斤，變身古偶女神。她透過飲食控制與運動搭配，練出精緻臉型與緊緻線條，趕快來看看李蘭迪的減肥方法有哪些？

《朝雪錄》李蘭迪減肥方法：用運動平衡聚餐熱量，主食選擇也有學問

李蘭迪平時飲食控制得非常嚴格，但並不完全拒絕社交與聚餐。她分享如果當天晚上吃得稍微多一點，就會透過運動來消耗額外熱量，維持熱量收支平衡。她的主食選擇也很講究，會以雜糧飯代替精緻白飯，每次只吃拳頭大小的分量，既保證碳水攝入，又比白飯更有飽足感與營養，升糖指數低、不易堆積脂肪。

《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

▲李蘭迪。（圖／李蘭迪小紅書，下同）

《朝雪錄》李蘭迪減肥方法：水煮菜也能好吃！沾醬調味是瘦身關鍵

「減肥水煮餐真的很難吃，但要找到方法讓自己撐得下去。」李蘭迪透露她會用開水燙熟蔬菜，保留食材原味與營養，再搭配自製醬料讓味道升級。她推薦的秘製沾醬：醋＋醬油，再加入辣椒、蔥花與香菜，這樣不僅不油不膩，還能讓每一口水煮菜都變成享受。簡單調味，就能讓健康餐也吃得開心不痛苦。

《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

《朝雪錄》李蘭迪減肥方法：晚餐自備低卡組合為豆腐＋蒟蒻＋花椰菜

在拍戲期間，李蘭迪幾乎每天自備低卡晚餐，一份水煮花椰菜搭配豆腐與蒟蒻。她強調豆腐是她的最愛，幾乎每一餐都會吃，富含蛋白質又低脂，搭配蒟蒻增加飽足感又幾乎零熱量，是她維持體態的秘密武器。這樣的搭配不僅營養均衡，也能讓晚餐清爽不負擔。

《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

《朝雪錄》李蘭迪減肥方法：每日500卡＋夜跑＋跳繩＋拉伸

為了鏡頭前完美的狀態，李蘭迪曾經挑戰「極限控制期」，每天熱量攝取不超過500大卡，並堅持進行高強度運動。每天晚上都會跑步7公里，排汗代謝同時釋放壓力，還加上10分鐘跳繩與40分鐘拉伸，不僅減脂還能拉長線條。這段時期她的紀律與意志力令人敬佩，也讓她成功打造令人驚艷的鏡頭效果。

《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

《朝雪錄》李蘭迪減肥方法：皮拉提斯雕塑線條，一週至少三次

除了有氧運動與控制飲食，李蘭迪也重視體態雕塑。她每周固定進行三次皮拉提斯訓練，透過深層核心激活與肌群強化，讓整個身形更加緊緻挺拔，不僅讓臉變小、線條更清晰，連肩頸與背部比例也更加協調，整體氣質大升級。

《朝雪錄》李蘭迪狂瘦12公斤變身古偶女神！「瘦身菜單」公開：吃水煮餐要加這款自製沾醬才不痛苦

雖然李蘭迪的瘦身成效驚人，但她的每一個選擇都是在專業團隊的建議下進行。減肥不是一體適用，也不是越快越好，每個人的體質與生活方式都不同，若想跟進她的計畫，請務必依照自身條件量力而為，健康與可持續性才是減脂的關鍵。

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關鍵字：

周刊王, 朝雪錄, 李蘭迪, 減肥

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