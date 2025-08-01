fb ig video ETtoday search mobile

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感

>

▲▼趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」 。（圖／Unsplash）

▲早睡對健康有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夜深了還捨不得睡？其實早睡有許多健康益處，不僅有助於身心健康，而且對於減重和護膚都有很好的幫助，別再拖拖拉拉了，現在就趕緊去睡覺吧！

#提升免疫力

早睡能促進免疫系統的修復和增強，這是因為人體在深度睡眠階段會分泌更多的免疫細胞，這些細胞在對抗病毒和細菌方面起著關鍵作用。透過規律的早睡，免疫系統可以更有效地執行修復，從而減少感冒、流感等疾病的發生機率。

#增強記憶力

早睡對於認知功能的發展至關重要。睡眠期間，大腦會將白天的經驗和學習內容進行整理和儲存，從而加強記憶。睡得夠久、夠早的人在白天更能專注，思路也更清晰，學習與工作的效率隨之提高。

#有助穩定情緒

早睡有助於穩定情緒，並降低患上焦慮和抑鬱的風險。晚睡的人往往會因睡眠不足而感到焦慮、易怒。當你有良好的作息，心理壓力會減少，面對生活中的挑戰也更具韌性。充足的睡眠能幫助大腦分泌血清素和多巴胺等「快樂激素」，從而促進心理健康。

▲▼趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」 。（圖／Unsplash）

#有助體重控制

研究顯示，規律的早睡可幫助穩定瘦體素與飢餓素的平衡，這兩種激素是控制食慾和代謝的重要成分。當你睡眠不足，飢餓素會增加，讓你更想吃甜食或高熱量食物，從而導致體重增加。充足的睡眠不僅能幫助控制食慾，還能促進新陳代謝，進而支持健康的體重管理。

#延緩皮膚老化

皮膚在夜間修復的能力最為強大，特別是在深度睡眠時期，身體會分泌生長激素，促進細胞修復和膠原蛋白的生成。早睡的人皮膚通常更有彈性且光澤，減少黑眼圈和細紋的產生，延緩皮膚的老化。此外，良好的睡眠能減少炎症反應，使肌膚狀態更加健康穩定。

關鍵字：

健康, 睡眠, 保健, 護膚, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大雨狂炸台中馬路慘變河流　水利署狂發13區「3小時淹水警戒」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款

蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款

超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」 陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功 「恐怖情人5大徵兆」快檢查！讓你失去自由、小心戀愛變勒索 誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起 安海瑟薇機上敷面膜成最佳代言、妮卡基嫚拿下肌膚之鑰品牌大使 典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛 別讓情緒誤事！高情商大人的「4個練習法」　先從規律作息開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面