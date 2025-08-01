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浪琴征服者錶新尺寸登場　5色款式齊發

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▲▼ longines,rado 。（圖／公關照）

▲浪琴CONQUEST HERITAGE征服者復刻系列腕錶40毫米棕色款，98,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）發表 CONQUEST HERITAGE 征服者復刻系列全新尺寸38毫米與40毫米錶款，重現品牌首款獲得產品商標註冊的經典之作，此系列自1954年問世以來象徵著品牌的運動優雅與堅韌精神，新尺寸錶款承襲原版設計精神，保留弧形太陽放射飾紋錶盤與經典色彩配置，包括藍、綠、棕、黑、銀五款選擇，並搭配對應鍍銠、玫瑰金或黃金時標與指針，全數覆以Super-LumiNova®夜光塗層，無論晝夜皆保有清晰可讀性，是父親節獻禮的最佳選擇。

▲▼ longines,rado 。（圖／公關照）

▲浪琴CONQUEST HERITAGE征服者復刻系列腕錶38毫米綠色鍊帶款，102,100元。

新款浪琴CONQUEST HERITAGE 征服者復刻系列腕錶的底蓋，均鑲嵌象徵防水性能與探險精神的18K金魚型琺瑯徽章，向1950年代的原版Conquest腕錶致敬，錶帶提供新設計的緊湊H形不鏽鋼鍊帶或皮革錶帶；而內在與時俱進，搭載獨家 L888.5自動上鍊機芯，具備矽游絲與創新抗磁元件，抗磁能力為ISO 764標準的10倍，動力儲存長達72小時，防水50米。

▲▼ longines,rado 。（圖／公關照）

▲浪琴CONQUEST HERITAGE征服者復刻系列腕錶40毫米黑色面盤鍊帶款， 102,100元。

雷達表（Rado）則以前衛設計吸睛，打造Anatom系列以拋光電漿高科技陶瓷錶與拋光黑色高科技陶瓷錶，從面盤到錶帶的橫紋設計相當時髦，特別是錶帶呈現對比色更為搶眼，全系列搭載RadoR734自動上鍊機芯，具備80小時動力儲存與優異抗磁性能。

▲▼ longines,rado 。（圖／公關照）

▲池昌旭戴雷達表Anatom系列電漿高科技陶瓷腕錶，147,300元。（圖／雷達表提供，以下同）

▲▼ longines,rado 。（圖／公關照）

▲雷達表Anatom系列黑色高科技陶瓷腕錶，147,300元。

關鍵字：

浪琴表, Longines, Rado, 雷達表

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