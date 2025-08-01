宋慧喬與愛犬同戴能量石　狗兒一臉萌可愛爆表

▲宋慧喬對比熊犬Ruby寵愛有加。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬對比熊犬Ruby寵愛有加，每次工作收工或出差返家，都迫不及待與愛犬相聚，近期她收到剛創立的品牌Postcard from Tangle所贈的寵物與飼主的能量首飾，她立刻戴上手鍊並為Ruby套上項鍊合影，只見小狗一臉萌樣，可愛指數破表。





▲宋慧喬與愛犬Ruby一起戴新品牌Postcard from Tangle能量首飾。（圖／翻攝kyo1122 IG）

將於8月8日正式發表的新品牌Postcard from Tangle，透露設計初衷始於帶著心愛的狗狗散步時，有時候牠們會因外表而被誤解，讓一些人感到不安，主理人希望讓牠們內心真正的溫柔被看見，因此選用蘊含著智慧、平靜與療癒的力量的天然能量石，手工製作出給毛孩爸媽的手鍊與狗狗的項鍊，期望不只是飾品，更是一個小小的守護符。





▲宋慧喬曬另一條繽紛串飾手鍊。（圖／翻攝kyo1122 IG）

如此療癒的設計理念打動宋慧喬，她與愛犬一同戴上能量石首飾展現親密情感；私下她則常戴代言品牌CHAUMET的經典珠寶，尤其最愛疊搭蜂巢造型的Bee de Chaumet系列手環與項鍊，為低調的穿搭風格增添亮點。





▲宋慧喬平日都戴著代言的法國珠寶品牌CHAUMET Bee de Chaumet系列手環。（圖／翻攝kyo1122 IG）