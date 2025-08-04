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《母胎單身戀愛大作戰》10金句：只有男人那是可以自己選擇的

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記者鮑璿安／綜合報導

Netflix全新韓國戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》（Better Late Than Single）日前迎來完結，邀集一群從未有過戀愛經驗的「母胎單身」男女，在鏡頭前勇敢邁出人生首次戀愛的步伐。節目不只聚焦於曖昧與心動，更深入描繪參與者在情感互動中逐步建立自我認同、學習表達需求，掀起一場關於愛、關係與個人成長的真實對話，當中嘉賓們有感而發的的金句也讓大家了解愛情本質。

1. 男朋友不就是滿足各自需求才交往的嗎？如果不行那就是不行，所以這並不是件壞事。

2. 我可以和他再聊聊，雖然他沒有那麼完美，但是我願意給他機會，也是給自己機會。

3. 我從來沒有想過，原來我這麼害怕衝突。

4. 坦白說，你不能選擇自己的父母，也不能選擇自己的孩子，那都是上天決定的，只有男人那是可以自己選擇的，如果連那個都不能自己選那要怎麼辦？所以只要根據自己的意志選擇就好了。如果不適合，只是表示他不是對的人，所以那不是壞事。

5. 我希望你別只因為想談戀愛，就失去自我強迫自己變成另一個樣子，我認為一定有看出你真正價值的人。

6. 人不會輕易改變。

7. 我反而希望廷穆之後能跟其他人去約會，即使他跟其他人約會，他也會發現跟我約會是最愉快的，我希望他能有機會去比較。

8. 但我開始懷疑，我是否能找到能接住我情緒起伏的男人，我現在是不是太挑剔了？

9. 無論任何事都不需要在意他人的眼光，畢竟大家都是為了自己而來的。

10. 我想了想，例如《單身即地獄》或其他節目，裡面的那些參加者就像陶瓷，但我們不是陶瓷，而是陶土，我們過了二十歲出頭現在來到將近三十歲，卻沒有經歷過其他人在二十歲出頭甚至十多歲時做過的事，我喜歡的是什麼，應該追求哪種戀愛，想要的是怎樣的人，只要能找到實現這些目標的方向，我認為就已足夠。所以我真的沒有絲毫後悔，能將一切留在這裡，然後離開。

關鍵字：

Netflix, 韓國, 戀愛實境節目, 愛情成長, 感動

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