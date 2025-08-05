LUSH以音樂譜出7款動人新香、MCM打造全新動物系列香水

記者曾怡嘉 ／台北報導

夏季新香陸續報到，香調的靈感大不同，LUSH推出以音樂為靈感創作的7支香水，香味就如同歌曲旋律般打動人心，而MCM則打造全新動物香氛系列，以動物個性作為啟發，打造6款個性分明的香水故事。

歌曲也能化為香水靈感，LUSH 呼應今年兩廳院夏日爵士「Sounds Cool!」主題，並結合以音樂為靈感啟發的 7 支香水，即日起在忠孝店香水圖書館舉辦音樂靈感香氛展。

▲LUSH 無聲告別香水，100ml，2,500元。

現場不僅設立 2025 兩廳院夏日爵士 《藝饗室》，分享爵士樂界中具有高影響力的 3 位音樂家的簡介與作品，搭配現場演場 LUSH 的香水靈感之曲目，更創意打造 7 支香水的袖珍意境造景，邀請喜愛音樂、香水的大家，在音符與香氣中，翻開夏日香氛樂章。

▲LUSH 晨曦光芒香水。

像是以麵包籃、餐桌巾、與新鮮檸檬，營造出吃早餐的情境，呼應「在切爾西的早晨醒來，我第一眼看到的是陽光穿透黃色窗簾，如奶油糖般傾瀉而下。」我們內部調香師 Emma 以 Joni Mitchell 歌曲〈Chelsea Morning〉的這段歌詞為靈感，調製而出的晨曦光芒香水。

MCM也把可愛動物變成香水，全新動物香氛系列正式亮相，MCM將動物的靈魂轉化為香氣與設計的靈感，推出全新香氛系列，讓每一次穿上香水都展現專屬的個性與故事。

▲MCM 動物狂想曲淡香精，100ml (共6款) ，4,950元。

特別收編6款動物角色作系列成員，以獨特特色的造型瓶蓋，及專為不同個性特質的動物所設計的豐富香氣，打造香氛界最有個性的主角陣容。像是象徵俏皮和喜悅的小兔子，就以柑橘和橙花為主，搭配香根草加一點沉穩，是一款柑橘花香調的綠意香水。