物理、化學防曬差在哪？搭載潤色養膚一瓶快速美肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

市面上防曬產品百百種，多數人往往都不知道該如何選擇，除了防曬係數、塗抹區域還有潤色之外，其實主要分為物理性防曬與化學性兩種，前者主要利用二氧化鈦或氧化鋅等礦物成分，透過反射與散射方式來阻擋紫外線，不易引發過敏反應；後者則是運用吸收紫外線後轉化為能量，因此質地更容易做到輕盈、好推勻而且不泛白，兩者都有適合的族群，不妨可以依照需求購買。

＃東森自然美 水光瑩潤防曬素顏乳SPF50，30ml、售價2580元

具有高防曬係數的SPF50，可以帶給肌膚全方位防禦，搭配超級抗氧化成分薑黃、蓮葉、綠茶與當歸等修護成分，上防曬的同時可以加強肌膚保濕、舒緩，獨特的潤色效果使用後可以自然提亮，打造出宛如上妝般的好膚況。

＃寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬霜，30ml、售價1050元

針對較為敏感的肌膚設計，添加黃金藻與橄欖果油，可以修護日曬後的乾燥與泛紅，並採取水包油科技讓防曬更加輕盈好推，無色版本更可以一瓶使用全臉與身體，搭載SPF50+的防曬係數，很適合喜歡戶外活動的族群使用。

＃曼秀雷敦水潤肌 超保濕煥光亮采防曬露，70g、售價399元

防曬不僅要抵抗紫外線，全新超保濕煥光亮采防曬露更蘊含銀色與藍色珍珠光粒子，一抹打造透亮感膚況，透過反射光線營造完美韓妞水潤肌，凝露質地輕盈好推，搭配玻尿酸鈉、積雪草萃取、維他命C衍生物，為肌膚隨時保濕煥亮。