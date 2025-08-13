fb ig video ETtoday search mobile

美妝蛋聯名大甲鎮瀾宮、蘭蔻攜手祀典武廟月老為你招喚愛情

記者曾怡嘉／台北報導

七夕情人節即將到來，戀愛氣息無所不在，對仍在等待緣分降臨的人們來說，這份節日氣氛，也讓人格外渴望「對的人」出現。美妝品牌不約而同與神聯名，美妝蛋與大甲鎮瀾宮、蘭蔻也與臺灣祀典武廟月老推出聯名幸運唇色，為你靈光加持招喚戀情到來。

#Beautyblender原創美妝蛋聯名大甲鎮瀾宮

今年七夕，P+純淨家首度攜手大甲鎮瀾宮，推出Beautyblender 原創美妝蛋 × 大甲鎮瀾宮限量祈福聯名禮盒，結合品牌明星商品美妝蛋與卸妝巾，與台灣最靈媽祖祝福，幫助你迎接好桃花與好能量。

▲▼美妝與神聯名。（圖／品牌提供）

▲Beautynlender原創美妝蛋X大甲鎮瀾宮 限定聯名禮盒，1,588元。

▲▼美妝與神聯名。（圖／品牌提供）

禮盒精選兩大美妝神器包括美妝蛋與魔法卸妝巾，並搭配專為本次聯名打造的「媽祖點妝平安符」，為每日妝容注入幸福儀式感。盒內附的媽祖點妝平安符已由大甲鎮瀾宮過爐加持，誠心祈求每一位收到的你，擁有滿滿守護與美好緣分。也邀請大家擁有禮盒後，可參照內附參拜流程小卡，有機會親自回宮參拜，親近媽祖，更增添緣氣與祝福。

#蘭蔻聯名臺灣祀典武廟月老

▲▼七夕美妝。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻七夕情人節限定唇膏設計充滿巧思。

蘭蔻推出全新絕對完美唇膏 絲絨霧感—2025七夕情人節限定版，延續經典唇膏的小蠻腰外型輪廓，以粉霧皮革包裝外殼，並搭配戀愛象徵元素─ 紅線，傳遞深刻的情感寓意。

▲▼七夕美妝。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美唇膏 絲絨霧感，#03，1,550元。

此次推出三款全新限定愛戀色選包括#03心動裸桃、#06邂逅莓果、#09熾愛暖棕，分別蘊含宇宙中象徵「啟動戀情」、「吸引緣分」、「穩固關係」的能量數字3、6、9，成就最具磁場的愛戀唇色。

▲▼七夕美妝。（圖／品牌提供）

蘭蔻更攜手臺灣祀典武廟月老展開命定聯名，凡購買任一七夕限定唇膏，即可獲得月老加持過爐紅線祝福，象徵戀愛幸運隨行；也可透過蘭蔻官方帳號免費體驗24H線上月老愛情靈籤，獲得專屬緣份的浪漫指引。

