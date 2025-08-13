fb ig video ETtoday search mobile

實測8款夏季不脫妝眼線液、睫毛膏！捲翹持久又順手

記者李薇／台北報導、攝影

夏季爆汗爆油，尤其是眼妝只要沒有用對產品，直接暈成熊貓眼，近期就實驗多款睫毛膏與眼線液筆，排除掉多款容易融化的雷貨，分享各4支好用又能持久一整天的完美好物。

【使用產品】

媚比琳 飛天翹睫毛底膏（透明黑） ，售價469元

KISSME 花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液筆，售價439元

媚比琳,KISS ME,LOVE LINER,D-up,眼線液,睫毛膏,防水,抗汗,1028,I’M MEME,戀愛魔鏡。（圖／記者李薇攝）

媚比琳的睫毛膏我個人使用多年的感覺通常是歐美女性友好，巨大刷頭跟容易暈開的膏體，在台灣撐不了多久，但是這支飛天翹睫毛底膏推翻了我的印象，梳子比過往細緻很多，比較可以刷到短小睫毛的根部，而且膏體不會厚重，夾後直接刷，不需要燙也能捲翹一整天，多刷幾層也有濃密的效果，即使夏季用也不會暈到眼下，大推。

花漾美姬的眼睫系列一直以來都是台灣開架霸主，應該沒有人沒用過，光是不暈染這點就很值得一生推，而且非常細緻的筆芯，使用起來我覺得很順手，出水量也是恰到好處，可以畫出精緻的內眼線。

Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線液筆，售價650元

戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏，售價340元

媚比琳,KISS ME,LOVE LINER,D-up,眼線液,睫毛膏,防水,抗汗,1028,I’M MEME,戀愛魔鏡。（圖／記者李薇攝）

Love Liner的眼線液筆我從大學就用到現在，在其他眼線液筆還沒出到如此好用（或是想換個新款）時，是我一直會回購的眼線液，墨色顯色、出水流暢，即使爆淚都完全健在的超持久，一生不能沒有它，唯獨價格稍高，但如果要「零出錯」，它會是我反射性的首選。

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏早就是老網紅了，梳子狀刷頭是它一貫的特色，確實對睫毛短小的人很友善，在不同季節也都會推出限定色，讓人有新鮮感，刷起來是根根分明的效果，捲翹度也很持久，雖然說裡面的纖維是要增加睫毛的濃密度，但個人用起來覺得效果不大，反而時常黏不緊掉到臉上，頗為困擾。

D-UP 極細絲滑防水眼線液筆，售價399元

KISS ME 花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏EX，售價439元

媚比琳,KISS ME,LOVE LINER,D-up,眼線液,睫毛膏,防水,抗汗,1028,I’M MEME,戀愛魔鏡。（圖／記者李薇攝）

D-UP極細絲滑防水眼線液筆當初在日本看到，因為顏色超多又顯色（還有芥末黃、開心果綠等）就買來試用看看，沒想到用起來真的很不錯，我入手的深灰色，畫起來的線條比較偏向霧面，不會有眼線液筆常見的反光感，而且不會太水太淡，顏色很扎實，加上不暈不脫，喜歡更多眼妝變化絕對要入。

KISS ME在台灣多年熱賣的睫毛膏一直都是不暈染的代表，但後來推出的細睫控這款，我個人更喜歡使用起來的手感，之前的大刷頭雖然很持妝，但很難掌控到睫毛根部，但這支採用的三角形的小細刷可以兼顧細部毛流，尤其是眼尾、眼頭，也比起梳子類型的睫毛膏稍能展現濃密度。

1028 雙睫棍打底纖長睫毛膏，售價500元

I’M MEME 我愛持久抗暈眼線液筆，售價290元

媚比琳,KISS ME,LOVE LINER,D-up,眼線液,睫毛膏,防水,抗汗,1028,I’M MEME,戀愛魔鏡。（圖／記者李薇攝）

以台灣品牌來說，1028近年的成長真的相當厲害，尤其是在眼妝這塊徹底掌握了當地女性的需求，這款雙睫棍打底纖長睫毛膏持久度頗讓人驚艷，一整天睫毛都很捲翹，先打底後上睫毛膏，可以刷出很纖長的效果，唯一的缺點是管身沒有特別寫哪一頭先用，標記一下更能一眼辨識。

向來韓國的天氣都較為乾冷，本來對I’M MEME這支眼線液筆不抱太高的期望，沒想到卻是價格便宜又好用的隱藏好物，持妝度當然是最重要的關鍵，同時出水量也穩定、好畫，筆管設計也很可愛，非常適合學生族或是想練習的新手入荷。

媚比琳, KISS ME, LOVE LINER, D-up, 眼線液, 睫毛膏, 防水, 抗汗, 1028, I’M MEME, 戀愛魔鏡

