試開箱／香草奶白色氣墊粉盒太美！限量上市快呼喚愛美閨蜜

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

限量彩妝總是殘酷的！不只是顏色僅短暫乍現，連包裝都是不馬上收，很可能就會失去，過去一向喜歡走酷帥路線的TOM FORD非常難得的以奶白色打造出限量的縱情香草系列彩妝，具有質感的輕盈色調搭配上一貫的建築美學線條，更展現出剛柔並濟的優雅奢華。

將私人調香系列香水縱情香草做延伸，設計師奢華水唇萃、設計師奢華微霧唇膏、高光盤跟氣墊粉盒，都換上少見的奶白色包裝，搭配經典的金色邊框與LOGO設計，更彰顯性感柔美的氣質，當然首推的絕對是長年熱賣的唇彩系列，尤其是水純萃的質地相當絲滑水感，透透的色調非常百搭、不顯唇紋，正好適合今年的白開水妝容；喜歡顯色妝效的不能錯過設計師奢華微霧唇膏，飽和的顯色度一抹就很有態度，質地輕盈不黏膩，兩款色調都相當實用。

當然，氣墊粉盒的新包裝也是很具有質感，宛如皮革般柔和的光澤，觸感相當柔軟，跟之前的深棕色款一樣，中間大寫的T字更顯率性需要搭配粉蕊一起入手，粉質也是精品彩妝會有的細膩感，而且整體而言算是蠻遮瑕，一顆就可以迅速完成底妝。

喜歡街頭流行風格的人，Dior在日前也上市全新的MISS DIOR塗鴉限量彩妝系列，超帥氣的MISS DIOR大寫手繪字樣，展現出自信不羈的個性態度，從超完美氣墊粉餅外殼、癮誘唇膏外殼、經典五色眼影、藍星唇膏等品項，都可以見到其全新的包裝風格，其中，由全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造的經典五色眼影，任選3格就可以輕鬆成妝，打造出深邃的眼神，同時跟進時尚流行色選。